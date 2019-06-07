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ABD’den Türkiye’ye S-400 resti

07.06.2019 21:10 | Son Güncelleme

Foreign Policy Dergisi’nin haberine göre ABD, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almaktan vazgeçmemesi durumunda atacağı adımlar konusunda Ankara’yı hem sözlü hem yazılı olarak uyardı.

ABD’den Türkiye’ye S-400 resti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “geri adım atmamız sözkonusu değil” açıklaması yaptığı Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi nedeniyle Ankara-Washington hattında tansiyon tırmanıyor.

Foreign Policy dergisinin haberine göre, ABD’li Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı önce telefonda daha sonra da dün gönderdiği mektupla, Türkiye’nin Rusya'dan S-400'leri almaktan vazgeçmemesi halinde atacakları “ciddi adımlar” konusunda bilgilendirdi.

Habere göre Shanahan mektubunda, S-400’lerden vazgeçmemesi halinde Türkiye’nin F-35 programına katılımının 31 Temmuz tarihi itibariyle sona erdirileceğini, F-35 eğitimi görmekte olan 42 Türk pilotunun da aynı tarihe kadar ABD’den ayrılmak zorunda olacağını, sözkonusu Türk askerlerinin Arizona ve Florida’da eğitim görmekte oldukları hava üslerine girişlerinin de yasaklanacağını iletti.

Haberde Akar'a gönderilen mektubun ekinde Trump yönetiminin ayrıca atmaya hazırlandığı diğer adımlara da yer verildiği belirtilirken, Türkiye’nin S-400’leri almaktan vazgeçmesi halinde Pentagon’un bu kararlarını gözden geçirebileceği aktarıldı.

Rusya’dan açıklama geldi

Bu arada ABD’den Türkiye’ye iletilen mektubun basına yansıması üzerine Rusya’dan da S-400’lerle ilgili bir açıklama yapılması dikkat çekti.

ABD’nin yaptırım listesinde yer alan S-400 üreticisi Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Chemezov, NTV kanalına yaptığı açıklamada “Türklerle her şey yolunda gidiyor” dedi.

"Paranın harcandığını, teknolojinin üretildiğini” söyleyen Chemezov, Türk askerinin eğitiminin de tamamlandığını, S-400’lerin teslimatının da iki ay içinde başlayacağını açıkladı.

ABD' neden itiraz ediyor?

ABD aylardır Ankara’yı Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almaması için iknaya çalışıyor, bunun Türkiye için siyasi, ekonomik ve askeri sonuçlar doğurabileceği mesajını veriyor. ABD Kongresi’nin 2017 yılında çıkardığı CAATSA yasası Rusya’dan kayda değer miktarda silah alan her ülkeye yaptırım uygulanmasını öngörüyor. Bunlar Türkiye’ye silah ambargosu uygulanması sonucunu doğurabileceği gibi ekonomik yaptırımları da kapsıyor.

ABD, S-400’lerin Türkiye’de konuşlanması durumunda, yeni nesil savaş uçağı F-35’lerin gizli teknolojisinin ve hassas verilerinin Rusya’nın eline geçebileceğini savunuyor. ABD yönetimi, Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO’nun Rusya’yı tehdit olarak değerlendirdiğine dikkat çekiyor. ABD yönetimi, Ankara-Moskova hattında savunma alanında girişilecek bu boyutta bir işbirliğinin güven sorunu yaratacağını ve NATO’nun entegre hava savunma sisteminin işleyişini de olumsuz etkileyeceğini ifade ediyor.

DW,AFP,rtr/DA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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