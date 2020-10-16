ABD'den Türkiye'ye S-400 tepkisi: Ciddi sonuçları olur

Rus haber ajansı TASS, Türkiye'nin bugün üç adet S-400 füzesini test ettiğini duyurmuştu.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bugün Sinop yakınlarındaki bir tatbikatta, S-400 savunma sistemini test ettiğine dair haberlerle ilgili olarak, bunun doğru olması halinde "ağır sonuçlar" doğuracağını bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemi edinmesinin dahi "kabul edilemez" olduğunu ve sistemin aktive edilmesi halinde bunun iki ülke arasındaki güvenlik ilişkileri açısından "ağır sonuçları" olacağını ifade etti.

Ortagus açıklamasında, "S-400'lerin test edildiği haberleri doğrulanırsa bunu en sert dille kınarız. Böyle bir adım, NATO müttefiki ve stratejik ortak Türkiye'nin sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" ifadesini kullandı.

Rus resmi haber ajansı TASS daha önce, Türkiye'nin cuma günü Sinop yakınlarında S-400 hava savunma sistemini bir tatbikat kapsamında ilk defa test ettiğini duyurmuş ve TASS tarafından "askeri ve diplomatik çevrelerden" bir kaynağa dayandırılan haberde, "S-400 hava savunma sistemine ait üç füzenin ateşlendiği ve belirlenen tüm hedeflere başarıyla isabet ettiği" bildirilmişti.