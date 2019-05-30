ABD'den Türkiye’ye S-400 uyarısı

Ortagus, ABD’nin konuya ilişkin pozisyonunu değiştirmediğini vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye'nin "olumsuz sonuçlarla karşılacağı" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Washington'da düzenlendiği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin bir soru yöneltildi.

Sözcü Ortagus, soruya verdiği yanıtta ABD’nin pozisyonunun değişmediğine dikkat çekti. Ortagus, "Türkiye S-400'lerin teslimatını tamamlarsa, çok etkin ve çok olumsuz sonuçlarla karşılacak" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu olumsuz sonuçların "F-35'lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını" olacağını söyledi.

Kısa adı CAATSA olan ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası, Rusya'dan silah alan ülkelere yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

Ortagus, NATO müttefiki olan Türkiye IŞİD’e karşı mücadelesini takdir ettiklerini ve "Türk hükümeti ile işbirliğine" devam etmek istedikleri vurguladı.