HABER

ABD'den Türkiye’ye S-400 uyarısı

30.05.2019 08:34 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Türkiye’nin S-400 sevkiyatını tamamlaması halinde yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı.

ABD'den Türkiye’ye S-400 uyarısı

Ortagus, ABD’nin konuya ilişkin pozisyonunu değiştirmediğini vurguladı.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye'nin "olumsuz sonuçlarla karşılacağı" uyarısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Washington'da düzenlendiği basın toplantısında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine ilişkin bir soru yöneltildi.

Sözcü Ortagus, soruya verdiği yanıtta ABD’nin pozisyonunun değişmediğine dikkat çekti. Ortagus, "Türkiye S-400'lerin teslimatını tamamlarsa, çok etkin ve çok olumsuz sonuçlarla karşılacak" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu olumsuz sonuçların "F-35'lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını" olacağını söyledi.

Kısa adı CAATSA olan ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası, Rusya'dan silah alan ülkelere yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.

Ortagus, NATO müttefiki olan Türkiye IŞİD’e karşı mücadelesini takdir ettiklerini ve "Türk hükümeti ile işbirliğine" devam etmek istedikleri vurguladı.

ABD, NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Türkiye'nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasına karşı çıkıyor. S-400 konusu Ankara ile Washington arasında gerilim yaratmasına rağmen, Türk hükümetinden S-400 anlaşmasından geri adım atılmayacağı yönünde açıklamalar geliyor. Son olarak Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerin teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini, ancak önümüzdeki aylarda geleceğini açıklamıştı. Akar, "Süreç başladı" demişti.

DW,AFP/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
ABD Türkiye'den Yapay Taş Ürünleri İthalatına İnceleme BaşlattıABD Türkiye'den Yapay Taş Ürünleri İthalatına İnceleme Başlattı
Meksika'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varMeksika'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

İçişleri Bakanı Soylu: Benim endişem ve korkum şudur...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı

Meksika'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı

Tuna Nehri'nde yolcu gemisi battı!

ABD'den Türkiye’ye bir S-400 tehdidi daha!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

İsrail'de hükümet kurulamadı! Yeniden seçime gidiliyor

İsrail'de hükümet kurulamadı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB raporuna tepki

İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Necefi eşini öldürdü

İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı eşini öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.