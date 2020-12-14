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ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptırım listesine alındı

14.12.2020 21:29 | Son Güncelleme:
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ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptırım listesine alındı

ABD Hazine Bakanlığı, yaptığı açıklamasında Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım uyguladığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptığı açıklamasında Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi yüzünden CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında yaptırım uyguladığını duyurdu.

Böylece Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Savunma Sanayi Başkanlığı ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'li ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi alamayacak.

Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Serhat Gençoğlu ile Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit de yer aldı.

Yaptırım listesindeki kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve bu kişilere vize kısıtlamaları getirileceği kaydedildi.

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