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ABD’den Türkiye’ye S-400 Yaptırımları Uyarısı

29.10.2020 01:52 | Son Güncelleme

ABD Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemini aktif hale getirme yönünde başka adım atmaması yönünde uyardı. Washington, Ankara’yı Moskova’ya daha yakınlaştırma riskini yaratsa bile böyle bir adımın sonuçlarının olacağı uyarısında bulundu

ABD’den Türkiye’ye S-400 Yaptırımları Uyarısı

ABD Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemini aktif hale getirme yönünde başka adım atmaması yönünde uyardı. Washington, Ankara’yı Moskova’ya daha yakınlaştırma riskini yaratsa bile böyle bir adımın sonuçlarının olacağı uyarısında bulundu.

Washington ve Ankara arasında son yıllarda zaten birçok gerilime sahne olan ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın S-400 sistemini test ettiklerini doğrulamasının ardından daha da bozuldu.

ABD yönetimi ve başta Savunma Bakanlığı Türkiye’nin S-400 sistemini test etmesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı’nın üst düzey bir yetkilisi de Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yeni yaptırımlar getirilmesi riskinin “çok ciddi” olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Clarke Cooper gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yaptırım seçeneğinin “masada yer aldığını ve ciddi şekilde değerlendirildiğini” söyledi.

Cooper, S-400 sisteminin sadece Amerikan platformları değil NATO platformlarıyla da uyumsuz olduğunun altını çizerek, “Bu tür bir sistemi aktif hale getirmek başka yaptırım ve kısıtlama risklerini doğurur” dedi.

Türkiye 2017 yılında Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almak için anlaşma imzalamıştı. Sistemin ilk teslimatları geçen yılın Temmuz ayında başlamıştı.

Bunun üzerine ABD Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına katılımını askıya aldı ve henüz hayata geçirmese de Ankara’ya defalarca yaptırım tehdidinde bulundu.

Ancak Cooper Çarşamba günkü açıklamasında, ABD’nin Ankara’ya karşı sabrının taşmak üzere olabileceğinin işaretini verdi.

Clarke Cooper, Türkiye’nin geçen yıl içerisinde ABD ve NATO ile “iyi bir yola dönme ve uzlaşma fırsatını” kaçırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Amerikalı yetkililer, Türkiye’nin gelişmiş Rus radar teknolojisini kullanmasının NATO’nun askeri sistemlerini risk altına sokabileceği ve F-35’ler dahil Türkiye’deki NATO savaş uçaklarını hedef almak için kullanılabileceği uyarısını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu uyarıları hiçe saydığı yönünde açıklamalar yapıyor.

Yaşanan çıkmaza rağmen ABD Ankara’yı ikna etmenin bir yolunu bulma çabasında pes etmiş görünmüyor.

Yunanistan ve Bulgaristan’ı ziyaretten yeni dönen Cooper, ABD’nin her iki ülkeyi ve diğer NATO müttefiklerini, “Türkiye’nin Batı’da kalmaya devam etmesini sağlamak için” ellerinden geleni yapmaya teşvik ettiğini söyledi.

Cooper, “Türkiye’nin ittifak içinde olmaması ittifakın zararına olur. Avrupa’nın ve bölgenin daha geniş boyutta güvenliği konusunda hala bizimle sahip oldukları önemli roller var” dedi.

Moskova’nın iki tarafı “birbirinden ayırmayı amaçlayan yıkıcı eylemlerine” izin verilmemesi gerektiğini kaydeden Cooper, aksi takdirde bundan ABD ve NATO kadar Ankara’nın da zarar göreceği mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Clarke Cooper, “Türkiye’nin Batı’dan ayrılması ya da Avrupa’dan uzaklaşmasından fayda sağlayacak tek taraf Moskova olur” ifadesini kullandı.

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