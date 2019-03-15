ABD'den Türkiye'ye S-400'ler için NATO uyarısı

Türkiye'nin, ABD'nin tepkisine rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alma hazırlığında olması Ankara-Washington hattında gerginliği tırmandırıyor. Reuters haber ajansının haberine göre, ABD'li üst düzey yetkililer, isimlerinin yayımlanmaması kaydıyla bir grup gazeteciye yaptıkları açıklamalarda, NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma planıyla ilgili uyarılarını yineledi.

Yetkililer, Türkiye'nin S-400 satın almasının NATO'dan çekilmesi anlamına gelmediğini ancak bu durumun sadece ticari bir karar olarak değil, bir ulusal güvenlik sorunu olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

ABD'li yetkililerden biri, "Hem Türkiye'nin NATO ittifakına katkısının hem de (Türkiye ile NATO arasındaki) ikili ilişkinin kesintisiz ve etkilenmeden sürmesini sağlamak için bir dizi seçenek üzerinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Yetkili, "(S-400 nedeniyle) F-35 üzerinden ABD'ye ve NATO müttefiklerine yönelik risk, iki sistemin birlikte yerleştirilemeyeceği kadar ciddi" diye ekledi.

Erdoğan: Geri adım söz konusu değil