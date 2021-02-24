HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri elinizde tutmayın

ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri elinizde tutmayın

24.02.2021 10:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri elinizde tutmayın

ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemine ilişkin olarak Washington'ın siyasetinde bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, Türkiye S-400'leri "elinde tutmama" çağrısı yaptı.

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'leri elinde tutmama konusundaki çağrısını yineledi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Salı günü Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler ve F-35 projesinden çıkartılmasına yönelik siyasette bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Pentagon Sözcüsü Kirby, "Türkiye'ye S-400'lerin teslimat sürecini devam ettirmeme çağrımızı yineliyoruz. Bunların F-35'ler ile uyumlu olmadığını düşünüyoruz ve programdan çıkartılan Türkiye'nin bu durumu devam edecek. Bunları elinde tutmama çağrısını yineliyoruz" şeklinde konuştu.

Kirby sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'nin son 10 yıl içinde ABD'den Patriot savunma sistemi almak için çok sayıda fırsatı olmasına rağmen, bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400'ü tercih ettiğini hatırlatmak isterim."

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Şubat ayı başında da Türkiye'ye S-400'leri elinde tutmama çağrısı yapmıştı. Kirby, S-400 hava savunma sistemi satın alma kararının Türkiye'nin "ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleri ile uyuşmadığını" söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye eski Başkan Barack Obama döneminde Patriot alımı konusunda Washington ile uzlaşma sağlamaması üzerine Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaya karar vermişti. NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı ve Rusya'nın S-400'ler üzerinden NATO uçaklarıyla ilgili önemli bilgileri elde edilebileceği endişeleri ile Batılı müttefiklerinin itirazlarına rağmen, Türkiye 2,5 milyar dolara S-400'leri satın almıştı.

S-400'ler nedeniyle yaptırım kararı alan Washington, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na ABD'den ihracatı yasaklamıştı. Ayrıca Türkiye, F-35 savaş uçakları programından çıkartılmıştı. Geçen hafta Türkiye'nin F-35 programına geri dönebilmek için ABD'li lobi şirketi Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ile anlaştığı ortaya çıkmıştı. Türkiye ABD'li firmaya altı ay sürecek işbirliği için hizmetleri karşılığında 750 bin dolar ödeyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk bitti mi?Aşk bitti mi?
İlginç teklif: Bize aşı bağışlayın size hemşire gönderelimİlginç teklif: Bize aşı bağışlayın size hemşire gönderelim
Facebook dondurma işlemi nasıl yapılır? Hesap silme ve dondurma aşamalarıFacebook dondurma işlemi nasıl yapılır? Hesap silme ve dondurma aşamaları

En Çok Okunan Haberler

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

47 ilde operasyonlar başladı

47 ilde operasyonlar başladı

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Survivor'dan elenen isim belli oldu!

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?

Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Bakanlıktan Yunanistan'da bulunan Osmanlı Mezarlığı açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

Pentagon'dan S-400 açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Polis müdahalesinin ardından öldü: 2 aydır açıklama yapılmadı

Polis müdahalesinin ardından öldü: 2 aydır açıklama yapılmadı

İlginç teklif: Bize aşı bağışlayın size hemşire gönderelim

İlginç teklif: Bize aşı bağışlayın size hemşire gönderelim

BM: İran, uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başladı

BM: İran, uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirmeye başladı

ABD'de dehşet! Trenin TIR'ı ezip geçtiği anlar kamerada

Dehşet! TIR'ı böyle ezip geçti

Çin'de boşanma davasında, kocanın karısına ev işleri için tazminat ödemesi kararı

Erkek, eşine ev işleri için tazminat ödeyecek!

Apple bilgisayarları hedef alan gizemli bir zararlı yazılım bulundu

Apple kullanıcıları şokta! 30 bin civarında cihazda bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.