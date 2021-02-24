ABD'den Türkiye'ye: S-400'leri elinizde tutmayın

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan satın aldığı hava savunma sistemi S-400'leri elinde tutmama konusundaki çağrısını yineledi.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Salı günü Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt verirken, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler ve F-35 projesinden çıkartılmasına yönelik siyasette bir değişiklik olmadığını vurguladı.

Pentagon Sözcüsü Kirby, "Türkiye'ye S-400'lerin teslimat sürecini devam ettirmeme çağrımızı yineliyoruz. Bunların F-35'ler ile uyumlu olmadığını düşünüyoruz ve programdan çıkartılan Türkiye'nin bu durumu devam edecek. Bunları elinde tutmama çağrısını yineliyoruz" şeklinde konuştu.

Kirby sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Türkiye'nin son 10 yıl içinde ABD'den Patriot savunma sistemi almak için çok sayıda fırsatı olmasına rağmen, bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400'ü tercih ettiğini hatırlatmak isterim."

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Şubat ayı başında da Türkiye'ye S-400'leri elinde tutmama çağrısı yapmıştı. Kirby, S-400 hava savunma sistemi satın alma kararının Türkiye'nin "ABD ve NATO müttefiki olarak taahhütleri ile uyuşmadığını" söylemişti.