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ABD’den Türkiye’ye Seyahat Uyarısı Güncellemesi

27.08.2020 00:56 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi. Uyarıda Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünenlerin Corona virüsü salgını sebebiyle, bunu yeniden değerlendirmeleri tavsiye edildi

ABD’den Türkiye’ye Seyahat Uyarısı Güncellemesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi. Uyarıda Türkiye’ye seyahat etmeyi düşünenlerin Corona virüsü salgını sebebiyle, bunu yeniden değerlendirmeleri tavsiye edildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı son seyahat uyarısı 6 Ağustos 2020 tarihindeki uyarının güncellenmiş hali. Yeni seyahat uyarısında, ABD vatandaşlarından Corona virüsü salgını sebebiyle Türkiye’ye seyahat planlarını gözden geçirmeleri tavsiye edildi.

Terör ve keyfi gözaltılar sebebiyle de Türkiye’ye seyahat ederken ihtiyatlı olunması istendi.

Türkiye’de bazı yerlerde riskin daha fazla olduğu belirtildi. Corona virüsü salgını sebebiyle, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Türkiye için sağlık gerekçeli üçüncü seviyede seyahat uyarısında bulunduğu hatırlatıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarısında, Türkiye’de havayolu dahil olmak üzere ulaşımın büyük ölçüde yeniden başladığı, sınırların açıldığı, okullar ve kreşler başta olmak üzere işletmelerin yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

Teröre ve gözaltılara dikkat çekildi

Açıklamada ABD vatandaşlarına terör sebebiyle Şırnak, Hakkari illeri ile Suriye sınırına 10 kilometre mesafe içerisinde herhangi bir noktaya gitmemeleri uyarısı yapıldı. Bu seyahat uyarısının dördüncü seviyede bir uyarı olduğu hatırlatıldı.

Terör örgütlerinin Türkiye’de olası saldırılar planlamaya devam ettiklerinin belirtildiği açıklamada, teröristlerin turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, alışveriş merkezlerini, yerel yönetim binalarını, otel ve kulüpleri, ibadet yerlerini, park ve restoranları, spor etkinliklerini ve kültürel etkinlikleri, eğitim kurumlarını, havaalanlarını ya da kamuya açık diğer yerleri hedef alabilecekleri kaydedildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin Türkiye’de ABD vatandaşları dahil olmak üzere çok sayıda kişiyi yetersiz ya da gizli deliller ve siyasi olduğu anlaşılan gerekçelerle gözaltına aldıkları ifade edildi. ABD vatandaşlarının seyahat yasakları ile karşı karşıya oldukları ve bu sebeple Türkiye’den ayrılamadıkları da belirtildi.

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