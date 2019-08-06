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ABD'den Türkiye'ye Suriye uyarısı: Tek taraflı askeri müdahale kabul edilemez

06.08.2019 15:28 | Son Güncelleme

Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine operasyon açıklamasına ilişkin Pentagon’dan uyarı geldi.

ABD'den Türkiye'ye Suriye uyarısı: Tek taraflı askeri müdahale kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı bölgeye yönelik tek taraflı bir müdahalenin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.ABD, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeyinde Kürtlere karşı düzenlenecek tek taraflı bir müdahaleden kaçınılması yönünde uyardı. Washington'ın açıklamasında YPG'yi elimine etmeye yönelik bir askeri harekâtın kabul edilemez olduğu belirtilerek böylesi bir girişimi engellemek için müzakerelerin başlatılabileceği belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Yapmaya çalıştığımız şey (Türkiye’nin) endişelerini gidermeye yönelik bir yol izlemek ve bunu başaracağımızdan eminim… Hedefimiz tek taraflı müdahalelerin önüne geçmek" diye konuştu.

Erdoğan: Milli menfaatlerimizi savunacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 11. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'den "bir müttefike yakışan adımları atmasını beklediklerini" belirten Erdoğan, "Güney sınırımızda adeta kanser hücresi gibi büyüyen, müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendini emniyette hissedemez" dedi.

Erdoğan, "Fırat ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, Pazar günü yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda YPG kontrolündeki bölgeye operasyon gerçekleştireceğini açıklamıştı.

"Ankara Washington'ın önerisini reddetti" iddiası

ABD’li yetkililer ile Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölgeye yönelik Ankara’da düzenlenen görüşmeler devam ediyor.

İki ülke arasında konuya ilişkin görüş ayrılıkları bir süredir gündemde. Washington Post gazetesi, ABD'nin Ankara'nın Suriye'nin kuzeydoğusuna olası bir askeri harekat düzenlemesinin önüne geçmek için 15 kilometrelik güvenli bölge oluşturulmasını önerdiğini öne sürmüştü. Gazetenin haberinde Trump yönetiminin son çabasına Ankara'nın olumsuz yanıt verdiği belirtilmişti.

DW,AFP, AA/SÖ, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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