ABD'den Türkiye'ye yaptırım uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien Pazar günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemi alma konusundaki adımından ABD'nin hâlâ "büyük rahatsızlık duyduğunu" söyledi. CBS televizyonunda yayınlanan "Face the Nation" programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan O'Brien "NATO'da S-400'lerin yeri yok" diye konuştu. O'Brien "NATO bünyesinde bu tip önemli Rus askeri alımlarının yeri yok. Bu, Erdoğan Washington'a geldiğinde Başkan Trump'ın kendisine açık bir şekilde vereceği bir mesaj olacak" dedi.

Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Türkiye Rus yapımı S-400'lerden vazgeçmezse Amerikan Kongresi'ndeki her iki kanattan da destek gören yaptırımlarla karşı karşıya kalmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. O'Brien bu bağlamda Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’na (CAATSA) gönderme yaptı. ABD'de 2017 yılında yürürlüğe giren yasa ile Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yaptırımlar uygulanıyor. Yasa diğer ülkeleri de bu üç ülkeyle işbirliği yapmaması konusunda uyarıyor.