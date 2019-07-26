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ABD'den "Türkiye'ye yaptırımlar konusunda takvim yok" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 00:11 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus: - "Başkan (Donald Trump), Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile istişare ediyor ve karar vermesi için herhangi bir takvim bulunmuyor. Bu konuyu Başkan ve Bakan'a bırakmak istiyorum" - "Bu zamana kadar attığımız adımlar oldukça önemli. NATO üyesine yaptırım uygulamak çok çok ciddi bir durumdur. Başkan ve Bakan CAATSA yaptırımları konusunda bir karara vardığında gerekli açıklamayı yapmaktan mutluluk duyarım"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'ye Rusya'dan S-400 savunma sistemi alması gerekçesiyle yaptırım uygulanması konusunda zaman sınırlaması olmadığını belirtti.

Sözcü Ortagus, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'ye uygulanacağı belirtilen "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) yaptırımlarına ilişkin soruları yanıtlayan Ortagus, konuya ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü belirti.

Ortagus, yaptırımlar konusunda zaman sınırlamasının olmadığını belirterek, "Başkan (Donald Trump), Dışişleri Bakanı (Mike Pompeo) ile istişare ediyor ve karar vermesi için herhangi bir takvim bulunmuyor. Bu konuyu Başkan ve Bakan'a bırakmak istiyorum." dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin NATO üyesi olarak DEAŞ ile mücadelede büyük rol oynadığına dikkati çeken Ortagus, Ankara ile konuya ilişkin diplomatik görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Ortagus, "Bu zamana kadar attığımız adımlar oldukça önemli. NATO üyesine yaptırım uygulamak çok çok ciddi bir durumdur. Başkan ve Bakan, CAATSA yaptırımları konusunda karara vardığında gerekli açıklamayı yapmaktan mutluluk duyarım." diye konuştu.

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ABD ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus S-400 Türkiye

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