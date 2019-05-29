HABER

ABD’den Türkiye’ye Yeni S-400 Uyarısı

29.05.2019 23:58 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımını hayata geçirmesi halinde “çok ciddi ve çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını” söyledi

ABD’den Türkiye’ye Yeni S-400 Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımını hayata geçirmesi halinde “çok ciddi ve çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını” söyledi.

Ortagus, sözcülük görevine atandıktan sonraki ilk kameralı basın brifinginde Türkiye’yle ABD arasındaki S-400 gerilimine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Sözcü, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alma konusundaki ısrarı karşısında Amerika’nın duruşunun değişmediğini söyledi

Türkiye’nin uzun zamandır NATO müttefiki ve IŞİD’e karşı mücadelede çok önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Ortagus, “Türk hükümetiyle birlikte çalışmaya istekliyiz ancak duruşumuz aynı: Türkiye S-400 alımını hayata geçirirse çok ciddi, çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak” dedi.

Ortagus, Türkiye’nin F-35 uçaklarının üretimi ve tedariki programına katılımının askıya alınması ve yaptırımlara maruz kalma riskine işaret ederek, “Bunlar çok ciddi, çok gerçek ve bu konudaki duruşumuzda son derece tutarlı olmayı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

Büyük depremin habercisi! Kıyıya vurduBüyük depremin habercisi! Kıyıya vurdu
Kral Abdullah’tan Kushner’a: ‘Barış İçin İsrail Çekilmeli’Kral Abdullah’tan Kushner’a: ‘Barış İçin İsrail Çekilmeli’
Belediyle Müftülük Arasında Kreş GerilimiBelediyle Müftülük Arasında Kreş Gerilimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

Avcı ve Buruk imzayı atıyor! Menajeri açıkladı...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı

O kitap için 'favorim' demiş! Açıklama yaptı

Asansörde kabus! Korkunç olay

Asansörde kabus! Korkunç olay

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

PKK'nın sözde meclisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye’ye bir S-400 tehdidi daha!

ABD'den yeni S-400 tehdidi!

İsrail'de hükümet kurulamadı! Yeniden seçime gidiliyor

İsrail'de hükümet kurulamadı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB raporuna tepki

İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Necefi eşini öldürdü

İran'da eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı eşini öldürdü!

ABD’de 115 yıllık otel yangında kül oldu

Şehrin sembolüydü! Asırlık otel kül oldu

Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı! Ölüm ve çok sayıda yaralı var

Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.