ABD’den Türkiye’ye Yeni S-400 Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alımını hayata geçirmesi halinde “çok ciddi ve çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacağını” söyledi.

Ortagus, sözcülük görevine atandıktan sonraki ilk kameralı basın brifinginde Türkiye’yle ABD arasındaki S-400 gerilimine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Sözcü, Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi alma konusundaki ısrarı karşısında Amerika’nın duruşunun değişmediğini söyledi

Türkiye’nin uzun zamandır NATO müttefiki ve IŞİD’e karşı mücadelede çok önemli bir ülke olduğuna dikkati çeken Ortagus, “Türk hükümetiyle birlikte çalışmaya istekliyiz ancak duruşumuz aynı: Türkiye S-400 alımını hayata geçirirse çok ciddi, çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak” dedi.

Ortagus, Türkiye’nin F-35 uçaklarının üretimi ve tedariki programına katılımının askıya alınması ve yaptırımlara maruz kalma riskine işaret ederek, “Bunlar çok ciddi, çok gerçek ve bu konudaki duruşumuzda son derece tutarlı olmayı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.

