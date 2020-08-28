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ABD'den Türkiye'yle Ortak Tatbikat Konusunda Açıklama

28.08.2020 22:31 | Son Güncelleme

ABD Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan ve tatbikattan fotoğrafların da paylaşıldığı açıklamada, tatbikata katılan gemi komutanının “Yaptığımız tatbikat uzun süreli NATO müttefikimiz ile birlikte çalışabilme kapasitesini artırmamızı sağladı” sözlerine yer verildi

ABD'den Türkiye'yle Ortak Tatbikat Konusunda Açıklama

Ankara ve Atina arasında gerilimin yaşandığı bir sırada, Türkiye ve ABD savaş gemilerinin Akdeniz’de yaptıkları ortak tatbikata ilişkin ABD Deniz Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Tatbikattan fotoğrafların da paylaşıldığı açıklamada, tatbikata katılan gemi komutanının “Yaptığımız tatbikat uzun süreli NATO müttefikimiz ile birlikte çalışabilme kapasitesini artırmamızı sağladı” sözlerine yer verildi.

Türkiye ile ABD’nin 26 Ağustos’ta gerçekleştirdiği ortak tatbikata Arleigh Burke sınıfı füze güdümlü destroyer USS Winston S. Churchill katıldı.

ABD donanmasından yapılan açıklamada, ortak tatbikata Türkiye tarafından da Burgazada ( F 513) ve Barbaros (FF 244) firkateynlerinin katıldığı belirtildi.

Tatbikat kapsamındaki ortak eğitimde NATO’nun operasyonel ve taktik imkanını kullanarak müttefiklerin kapasitesini geliştirmeye odaklanıldığı kaydedildi.

Açıklamada Winston S. Churchill gemisinin komutanı Brian Anthony’nin tatbikata ilişkin sözlerine de yer verildi. Anthony, “Tatbikat Winston S. Churchill’in uzun süredir NATO müttefikimiz olan ülke ile birlikte çalışma kapasitesini arttırmasını sağladı. Bölgesel deniz güvenliği çalışmalarını ilerletmek amacıyla Türkiye ile tatbikat yapmak onurdu” ifadelerini kullandı.

Açıklamada ABD donanmasının bölgede deniz güvenliğini güçlendiren iletişim ve güvenlik standartlarını oluşturarak birlikte çalışma ve tatbikat kapasitesini arttırmak amacıyla rutin şekilde müttefik ve ortak ülkelerle ortak eğitim yaptığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı da Çarşamba günü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD donanmasına ait savaş gemisi USS Winston S. Churchill ile Akdeniz’de deniz eğitimlerinin icra edildiğini açıklamıştı.

Tatbikat, Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de hidrokarbon kaynaklarının hangi ülkenin yetki alanında olduğu konusunda uzun süredir gerginlik yaşanıyor.

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