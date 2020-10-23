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ABD’den Üç İran Kurumuna Yaptırım

23.10.2020 02:47 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanlığı, 2020 seçimlerini hedef aldığı iddia edilen bir dezenformasyon kampanyası nedeniyle üç İran kurumuna yönelik yaptırım açıkladı

ABD’den Üç İran Kurumuna Yaptırım

ABD Maliye Bakanlığı, 2020 seçimlerini hedef aldığı iddia edilen bir dezenformasyon kampanyası nedeniyle üç İran kurumuna yönelik yaptırım açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bayan Rasaneh Gostar Enstitüsü’nün 2020 başkanlık seçimlerine yabancı müdahale çabalarına dahil olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

İran İslam Radyo ve Televizyonu (IRTVU) ve Uluslararası Görsel Medya Birliği (IUVM) de halihazırda yaptırım listesinde yer alan İslam Devrimi Muhafızları tarafından kontrol edildiği gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

Amerikan istihbarat kuruluşları, İran ve Rusya'yı, Amerikan seçmen kayıtlarına ilişkin verileri kullanarak 3 Kasım başkanlık seçimleri öncesinde karmaşa ve karışıklık yaratmak için girişimde bulunmakla suçlamıştı.

Çarşamba günü FBI Başkanı Christopher Ray ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Ulusal İstihbarat başkanı John Ratcliffe, "Bazı seçmen kayıt verilerinin İran tarafından ele geçirildiğini doğruladık" demiş; hem İran hem de Rusya'nın "seçimlerle ilgili kamuoyu görüşünü etkilemek için adımlar attıklarını" kaydetmişti.

İran’ın Irak Büyükelçisi’ne yaptırım

ABD’den İran’a yönelik bir başka yaptırım adımı daha geldi. İran’ın Irak Büyükelçisi İrac Mascedi, uzun süredir Irak’taki ABD askerlerine ve koalisyon güçlerine saldırılar düzenleyen Iraklı milis grupların eğitiminden sorumlu olduğu gerekçesiyle yaptırım listesine alındı.

Yapılan açıklamada Mascedi’nin görevini kötüye kullanarak İran Devrim Muhafızları’na yapılan mali transferlerin üzerini örttüğü belirtildi.

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