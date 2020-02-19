ABD’den Üç WSJ Muhabirini Sınır Dışı Eden Çin’e Kınama 

"Editörler, Çin halkı ve uluslararası toplumda öfke ve kınamaya neden olan ırkçı, ayrımcı başlık kullandı” diyen sözcü, WSJ’nin özür dilemediğini ve sorumlu davranmadığını da savunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkede görevli üç Wall Street Journal muhabirinin basın kartlarının iptal edildiğini ve ülkeden ayrılmalarının istendiğini duyurmuştu.

Wall Street Journal’a tepki gösteren Çin yönetimi, haberin ırkçı unsurlar içerdiğini ve kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Pompeo, “ABD, Çin halkının da Amerikalılar gibi ifade özgürlüğü ve doğru bilgiye erişime kavuşmasını umuyor’’ ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı, yazılı açıklamasında ‘’Olgun ve sorumluluk sahibi ülkeler özgür basının gerçekleri aktardığını ve fikirleri paylaştığını anlarlar. Verilecek doğru yanıt ifade özgürlüğünü kısıtlamak değil karşı argümanlar sunmaktır’’ dedi.

Çin’in, sayfalarında "Asya'nın Gerçek Hasta Adamı Çin" başlığını kullanan Wall Street Journal gazetesinin üç muhabirini sınır dışı etme kararına ABD yönetiminden tepki geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, muhabirlerin geçerli basın kartlarını da iptal eden Çin’i kınadı.

WSJ'den Walter Russell Mead, 3 Şubat'ta Çin'i corona virüsü salgınıyla ilgili eleştirmiş ve yazısında "Çin Asya'nın gerçek hasta adamıdır" başlığını kullanmıştı.

WSJ’nin yayımcısı olan Dow Jones İcra Kurulu Başkanı William Lewis ise karardan duydukları rahatsızlığı dile getirmişti. Lewis, “Bu makale haber merkezinden bağımsız olarak yayınlanmış bir görüş parçasıdır. Sınır dışı edilen gazetecilerin bu yazıyla hiçbir ilgisi yoktur” dedi.

Sınır dışı edilen gazetecilerden ABD vatandaşı Josh Chin ve Chao Deng ile Avustralya vatandaşı Philip Wen’in beş gün içinde Çin’i terk etmesi gerekiyor.

