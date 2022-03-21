ABD’den Ukrayna Bağlamında S-400 Açıklaması

ABD’nin Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 sistemlerini Ukrayna’ya göndermesini önerdiği iddiaları Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında gündeme geldi. Uluslararası basındaki haberler konusunda doğrudan yorum yapmayan sözcü Ned Price, “Ukraynalı ortaklarımıza, karadan havaya dahil, Rusya’dan gelen tehditle mücadele için ihtiyaç duydukları sistemlerin tedarik edilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, “Söz ettiğiniz haberler konusunda yorum yapmayacağım. Ukraynalı ortaklarımıza, karadan havaya dahil olmak üzere, Rusya’dan gelen tehditle mücadele için ihtiyaç duydukları sistemlerin tedarik edilmesi için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Price, Ukrayna’nın uzun menzilli uçaksavar sistemlerine ve bu sistemlerde kullanılan mühimmata sahip olması için S-300 gibi sistemlerin, Sovyet ya da Sovyet dönemi sonrası Rus yapımı uçaksavar sistemleri dahil Ukrayna’ya ulaştırılması konusunda ortaklar ve müttefiklerle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’ye Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne verdiği destekten ve Ukrayna’ya ihtiyacı olduğu zamanda yardım çabalarından dolayı teşekkür ettiklerini hatırlattı.

Price, “Ukrayna’ya yaptığı yardımın ayrıntıları konusunda açıklama için sizi Türkiye hükümetine yönlendireceğim. Ancak her NATO üyesi gerek güvenlik gerekse insani ya da ekonomik yardım açısından Ukrayna’ya yardımı önemli şekilde arttırdı’’ diye konuştu.

Pentagon: “Odak noktamız Ukrayna’nın eline kullanmayı bildikleri ilave sistemleri ulaştırmak”

Konu ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby’nin Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında da gündeme geldi. Sözcüye Ukrayna’da S-300 sistemi olup olmadığı ve ABD’nin Türkiye ile elindeki S-400 sistemini Ukrayna’ya gönderilmesi konusunu görüşüp görüşmediği sorusu yöneltildi.

Sözcü John Kirby, Ukrayna’da bulunan sistemleri konusunda ayrıntı veremeyeceğini ve operasyonel güvenliğin Ukrayna için önemli olduğunu ve Pentagon’un Ukrayna’nın kullandığı araçları kamuoyuna yönelik açıklamalarda ayrıntılandırmayacağını belirtti.

Pentagon sözcüsü Kirby, “S-300 konusu ve basında gördüğüm S-400 söylentileri konusunda şunu söyleyeceğim. Şu anda odak noktamız Ukrayna’nın eline kullanmayı bildikleri, eğitimini aldıkları ilave sistemleri ulaştırmak amacıyla müttefik ve ortaklarla çalışmak” ifadelerini kullandı. Başka ayrıntı vermedi.

“Rusya uluslararası hukuka uymalı”

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Rus hükümetiyle görüştüğünü doğruladı. Sullivan’ın görüşmede Moskova’ya uluslararası hukuka uymasını ve Rusya’da gözaltına alınan ABD vatandaşlarına konsolosluk erişimi sağlanması çağrısında bulunduğu belirtildi.

Sözcü Ned Price Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında Rusya’da gözaltına alınan ABD vatandaşlarına konsolosluk erişimi sağlanmamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Rusya’nın bu şekilde Viyana Sözleşmesi ve ikili anlaşmalar kapsamındaki uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti.

“Rusya siber saldırı hazırlığı yapıyor”

Beyaz Saray’dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, Rus hükümetinin olası siber saldırı için seçenekleri araştırdığına ilişkin gelişmekte olan bir istihbarat olduğu kaydedildi. ABD Başkanı Joe Biden da özel sektöre siber savunmalarını derhal güçlendirme çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Siber ve Gelişen Teknolojiler Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Anne Neuberger Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında siber saldırı konusunda bazı hazırlık faaliyetleri gözlemlediklerini ve bunu şirketlerle paylaştıklarını belirtti.

Siber saldırı olasılığı Dışişleri Bakanlığı basın toplantısında da gündeme geldi. Sözcü Ned Price, Başkan Joe Biden’ın Haziran ayında Cenevre’de Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le yaptığı görüşmede siber saldırı konusunun gündeme geldiğini ve ABD’nin Ruslar’ı kabiliyetlerini stratejik olarak önemli altyapı unsurlarını hedef almak üzere kullanması halinde bunun bedelinin ağır olacağı konusunda uyardıklarını hatırlattı.

