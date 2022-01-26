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ABD’den Ukrayna’daki ABD’lilere ‘Ülkeyi Terk Edin’ Çağrısı

26.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Ukrayna’daki Büyükelçiliği, ülkedeki güvenlik durumunun, “Rusya’nın artan askeri eylem tehdidi nedeniyle belirsiz” olduğu gerekçesiyle Amerikan vatandaşlarına ülkeyi terketmeleri çağrısında bulundu

ABD’den Ukrayna’daki ABD’lilere ‘Ülkeyi Terk Edin’ Çağrısı

ABD’nin Ukrayna’daki Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına ülkeyi terketmeleri çağrısında bulundu. Ukrayna’daki güvenlik durumunun, “Rusya’nın artan askeri eylem tehdidi nedeniyle belirsiz” olduğu belirtilen mesajda Amerikalılar’a Ukrayna’dan bir an önce ayrılmaları önerildi.

Büyükelçiliğin uyarı mesajında, Ukrayna’da güvenliğin beklenmedik bir anda “kötüleşebileceği” ifade edildi.

ABD’den hafta başında Amerikalılar’a yapılan bir başka uyarı mesajında da Ukrayna’ya seyahat etmemeleri önerilmişti.

“Putin’e doğrudan yaptırım siyasal yıkım getirir”

Rusya ile ABD ve diğer Batılı ülkeler arasında Ukrayna’yla ilgili gerginlik de tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı bir açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya olası bir saldırısı durumunda Amerika’nın Rus lider Vladimir Putin’e doğrudan yaptırım uygulamayı da değerlendirme altına alabileceğini söyledi.

Rusya’dan Biden’ın bu mesajına yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Başkan Biden ve diğer üst düzey Amerikalı yetkililerin Putin’e yaptırım olasılığını gündeme getirmelerini eleştirdi.

Peskov, Rusya Cumhurbaşkanı Putin’e yönelik doğrudan yaptırımların Putin için önem taşımayacağını söyledi.

ABD ve Avrupalı müttefikleri Rusya’nın Ukrayna sınırında asker konuşlandırmasını işgal tehdidi olarak yorumlarken Rusya, Ukrayna’ya saldırma hazırlığında olduğu iddialarını reddediyor.

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