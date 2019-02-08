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ABD’den Ukraynalı bilim adamlarına ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:33 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) uluslararası bilim fonu CRDF Global, düzenleyeceği yarışmayı kazanan Ukraynalı bilim adamına 50 bin dolarlık para ödülü verecek.ABD’deki uluslararası bilim fonu CRDF Global, Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile ortak bir proje başlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) uluslararası bilim fonu CRDF Global, düzenleyeceği yarışmayı kazanan Ukraynalı bilim adamına 50 bin dolarlık para ödülü verecek.
ABD’deki uluslararası bilim fonu CRDF Global, Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile ortak bir proje başlattı. Projede bilim adamları, alternatif enerji kaynakları ve tarım-ziraat ana başlığında bitki patolojisi, gen mühendisliği, moleküler biyoloji, bitkilere zarar veren hastalıkların azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması, mikrobiyoloji, nano teknoloji gibi konulardaki çalışmalarını 28 Şubat’a kadar sunacak. Projeyi kazanana bilim fonu tarafından 50 bin dolar, Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanlığı tarafından 7 bin dolar olmak üzere toplamda 57 bin dolarlık para ödülü verilecek.
Brüksel’de 17 Kasım 2018 tarihinde Ukrayna Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası arasında ‘Ukrayna üniversitelerine katkı’ amaçlı 10 milyon euroluk bir anlaşma imzalanmıştı.

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