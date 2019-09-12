ABD'den Ukrayna'ya 141 milyon dolarlık askeri yardıma onay

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya 2018 ve 2019 bütçelerinden sağlanması öngörülen ancak yönetim tarafından geciktirilen 141 milyon dolarlık Dış Askeri Yardıma onay verdiği bildirildi.

Gazetecilerle bir etkinlikte bir araya gelen ABD Dışişleri Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Rene Clarke Cooper, 141 milyon dolarlık yardımın Ukrayna'ya sağlanacağı konusunda Kongre'yi bu sabah bilgilendirdiklerini ifade etti.

Cooper, Kongre'den herhangi bir itirazın söz konusu olmaması durumunda askeri yardımın 15 gün içinde Ukrayna'ya yapımaya başlanacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığının Rusya'ya karşı koyma amacıyla ek dış askeri finansman ve destekleri de değerlendirdiğini belirten Cooper, "Aynı zamanda konvansiyonel silah imhası ve silah depolama ve alımlarda indirim konularına yönelik desteklerimiz de var. Dolayısıyla, burada Ukrayna için çerçevesini oluşturduğumuz şey tam teşekküllü bir güvenlik yardım paketidir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu 141 milyon doların, 26,5 milyon doları Dışişleri Bakanlığının 2018 yılı Dış Askeri Yardımlar Fonundan, 115 milyon doları ise 2019 yılında aynı fondan ayrılan miktardan oluşuyor.