ABD’den Ukrayna’ya 150 Milyon Dolarlık Ek Silah Yardımı

Başkan Joe Biden, Ukrayna için 150 milyon dolarlık yeni silah yardımı paketi açıkladı. Pakette Kiev’e Rusya’nın işgaline karşı koymasına yardım etmek üzere ilave topçu mühimmatı, radar ve diğer türden teçhizat bulunuyor.

Biden yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün ABD, Rusya’nın devam eden saldırganlığına karşı ülkelerini savunan cesur Ukrayna halkına güçlü desteğini sürdürüyor” ifadesini kullandı.

ABD, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya 3,4 milyar dolar değerinde silah yardımında bulundu. Bunlar arasında havan topları, tanksavar Javelin füzeleri, mühimmat ve geçen günlerde açıklanan “Hayalet” drone’ları yer aldı.

Amerikalı bir yetkili, yeni paketin 150 milyon dolar değerinde olduğunu ve 25 bin adet 155mm topçu mermisi, sinyal bozucu ekipman, saha ekipmanı ve yedek parçalar içerdiğini bildirdi.

Reuters, en son silah yardımının haberinin veren ilk medya kurumu oldu.

Son açıklanan paket kapsamında Ukrayna’ya yapılacak malzeme transferi, ABD Başkanı’nın acil durumlarda Kongre onayını gerektirmeden Amerika’nın stoklarından artık silahların transferine izin veren özel yetkisi kullanılarak gerçekleştirilecek.

Biden geçen ay da Ukrayna için 20 milyar doları askeri yardım olmak üzere 33 milyar dolarlık yardım paketi teklifinde bulundu. Bu teklifin Kongre tarafından onaylanması gerekiyor. Temsilciler Meclisi ve Senato liderleri paketi süratle onaya sunmak istediklerini açıklamış ancak tarih vermemişti.

Biden Kongre üyelerini hızlı hareket etmeye çağırdı ve son silah transferiyle birlikte, başkanlık özel yetkisinin kotasının dolmak üzere olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamasında Biden, “Kongre, muharebe alanında ve müzakere masasında Ukrayna’yı güçlendirmek için talep edilen bütçeyi süratle sağlamalı” ifadesini kullandı.

ABD, bazı Ukraynalı güçleri, Ukrayna dışındaki bir noktada, havan topları gibi sistemlerin nasıl kullanılacağı konusunda eğitiyor.

Yeni paket, Biden’ın Pazar günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle birlik gösterisi olarak G7 liderleriyle video konferans yoluyla biraraya gelmeye hazırlandığı esnada açıklandı. Toplantı Rusya’nın Zafer Günü kutlamasının bir gün öncesine denk geliyor.

