ABD’den Ukrayna'ya 300 Milyon Dolarlık Ek Yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), savunma yeteneklerini güçlendirmesi için Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık "güvenlik yardımı" tahsis ettiğini açıkladı. Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana Washington'un Kiev’e taahhüt ettiği yardım 1,9 milyar çıktı.

Yardım paketinde lazer güdümlü roket sistemleri, insansız hava araçları, mühimmat, gece görüş cihazları, taktiksel güvenli iletişim sistemleri, tıbbi malzemeler ve yedek parçalar yer alıyor.

Pentagon sözcüsü John Kirby dün yaptığı açıklamada, "Bu karar, ABD'nin Rusya'nın tercih ettiği savaşı püskürtmek için gösterdiği kahramanca çabalarını desteklemek için Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığının altını çiziyor" dedi.

Beyaz Saray 30 Mart’ta, ABD Başkanı Joe Biden ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin telefonda görüştüğünü, Ukrayna ordusuna yardım etmek için ek imkanları ele aldıklarını açıklamıştı.

Mart ayı ortasında Kongre, Ukrayna'ya ve Avrupa'nın doğu kanadındaki NATO müttefiklerine insani ve askeri yardım için 13,6 milyar dolarlık bir finansman tasarısını onaylamış; kısa bir süre sonra da Biden, Kiev’e 1 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımı yapacağını duyurmuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya verdiği askeri teçhizatın büyük bir kısmı, "başkanlık kredisi" olarak bilinen bir süreçle kendi stoklarından geldi.

Bu sürecin aksine, dün açıklanan 300 milyon dolar, askeri teçhizat için Pentagon'un savunma sanayi ortakları ile yeni sözleşmelere gidecek.

Duyuruda yer alan teknolojilerden biri daha fazla "sustalı taktik İHA"sı. "Kamikaze SİHA’ları" olarak adlandırılan sustalı (switchblade) insansız hava araçları, bir operatör tarafından bir hedefi bulmak ve hazır olduğunda hedefe dalıp temas halinde patlamaya yönlendirilebiliyor.

"ABD, Sovyet tankı transferini onayladı" iddiası

New York Times gazetesi de dün akşam geç saatlerde, Zelenski'nin talebi üzerine ABD'nin, müttefiklerin envanterindeki Sovyet yapımı tankların Ukrayna'ya transferini kolaylaştırmaya karar verdiğini öne sürdü.

İddia, ABD'nin ilk kez tank transferine yardım etmesi anlamına gelebilir; ancak gazete hangi ülkelerin katkıda bulunacağı ve kaç tankın gönderileceği hakkında ayrıntı paylaşmadı.

Amerikalı bir yetkiliye dayandırılan haberde, tanklar sayesinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rus hedeflerine uzun menzilli topçu atışları yapabileceği belirtildi.

Haftalarca süren çatışmaların ardından Moskova, Rus yanlısı ayrılıkçıların iki bağımsız cumhuriyet ilan ettiği Donbas'ın "kurtuluşuna" odaklanacağını bildirmişti.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya asker göndermeden kısa bir süre önce, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin ilan ettiği halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanımıştı.

