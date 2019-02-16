ABD’den Ukrayna’ya 445 milyon dolarlık yardım

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya yapılacak yeni yardım paketini onayladı. Paket kapsamında ABD, Ukrayna’ya 445 milyon dolar yardım yapacak.

Amerika Birlişik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD’nin 2019 yılına ilişkin ekonomi ve finans planı dahilindeki, Ukrayna’nın askeri ve savunma sanayisinde kullanılacak 450 milyon dolar değerindeki yardım paketini onayladı.

Konuya ilişkin açıklama ABD’deki Ukrayna Büyükelçiliğinden geldi. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2019 mali planına göre yapılacak olan yardım 445 milyon dolar olarak belirlendi” ifadeleri yer aldı.

Bu yeni ve daha öncede onaylanmış yardım paketleriyle birlikte ABD’nin 2019 yılındaki Ukrayna’ya yapacağı yardım paketlerinin toplam bütçesi 700 milyon dolara yaklaştı.

