ABD’den Ukrayna’ya 450 Milyon Dolarlık Ek Yardım

ABD Ukrayna'ya daha fazla uzun menzilli füze sistemi de dahil olmak üzere 450 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı sağlayacak.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, yardım paketinin 450 milyon dolar değerinde olacağı ve pakette 4 adet Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Füze Sistemi (HIMARS), 18 adet kıyı ve nehir devriye botu ve mühimmatın bulunacağı belirtildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana ABD Ukrayna'ya 6,1 milyar dolar güvenlik yardımı yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Washington'un her pakette hangi tür silahların ihtiyaçları en iyi şekilde karşılayabileceğini belirlemek için Kiev yönetimi ile yakın bir çalışma içinde olduğunu söyledi.

Kirby Beyaz Saray'daki brifingde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu bu şekilde yapmamızın nedeni, yapılacak yardımın savaş alanında neler olup bittiğiyle ilişkili olmasını sağlamaktır" dedi.

Kiev yönetimi dün, Amerika’nın daha önce de gönderdiği HIMARS topçu füze sisteminin ilk bölümünü teslim aldığını bildirdi.

Rus güçleri, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesindeki ilerleyişini sürdürürken, Ukrayna yönetimi savaşta HIMARS sistemlerine ihtiyacı olduğunu sıklıkla söylüyor.

Washington, Kiev'den uzun menzilli silahların Rus topraklarına saldırmak için kullanılmayacağına dair güvence aldığını ve çatışmanın tırmanmasından korktuğunu bildirmişti.

Moskova ise, Batı’nın Ukrayna’ya daha fazla silah ve mühimmat temini halinde Ukrayna’da “henüz vurmadıkları” yerleri hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.

