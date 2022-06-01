ABD'den Ukrayna'ya 700 Milyon Dolarlık Askeri Yardım

Başkan Joe Biden, Amerika'nın Ukrayna'ya yapacağı 700 milyon dolar tutarındaki ilave askeri yardım paketini açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Ukrayna halkı, ülkelerini ve demokrasilerini Rus saldırılarına karşı savunurken sergiledikleri cesaretleri ve kararlılıklarıyla tüm dünyaya ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Amerika, Ukraynalı ortaklarımızın yanında durmaya ve Ukrayna'ya kendini savunması için silah ve ekipman tedarik etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Bugün Ukrayna ordusuna zamanında ve kritik yardım sağlamak için yeni güvenlik desteği paketini açıklıyorum" diyen Biden, açıklamasını, "Amerika, Kongre'nin partilerüstü destekle kabul ettiği ilave fon sayesinde Ukrayna'nın Rus saldırılarını etkili şekilde püskürtmesini sağlamada kullandığı silahlardan daha fazla tedarik edecek. Bu yeni paket, Ukraynalılar'ın topraklarını Rusya'nın ilerleyişine karşı savunmaları için Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Füze Sistemi (HIMARS) de dahil gelişmiş silahlar ve yeni becerilerle donatılmasını sağlayacak. Ukrayna'yı, verdiği özgürlük savaşında yapılan tarihi yardımlara öncülük etmeye devam edeceğiz" şeklinde tamamladı.

"Ukrayna Amerika'nın uzun menzilli füze sistemleriyle Rusya'yı vurmayacağı sözü verdi"

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın, Amerika'nın tedarik ettiği ileri teknoloji ürünü füze sistemlerini Rusya sınırları içindeki toprakları vurmak için kullanmayacağına söz verdiğini söyledi.

Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Ukraynalılar bize, bu sistemleri Rus topraklarındaki hedeflere karşı kullanmayacakları yönünde güvence verdi. Ukrayna ve Amerika arasında, müttefik ve ortaklarımızla olduğu gibi, güçlü bir güvence bağı var" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jonathan Finer da daha önce yaptığı açıklamada, Washington'un bu silah sistemlerinin Kiev'in ihtiyaçlarını karşılayacağına inandığını kaydetti.

Finer, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ukraynalılar savunma savaşı veriyor. Rus kuvvetleri Ukraynalılar'ın topraklarında" şeklinde konuştu.

Ukraynalılar'ın şu anda ellerinde olan mevcut silahlarla bazı hedeflere erişemediğini söyleyen Finer, Ukrayna'ya sağlanacak füze sistemlerinin Rus kuvvetlerinin saldırılarını şu anda yoğunlaştırdığı ülkenin güneydoğusunda büyük fark yaratacağını kaydetti.

Amerika, 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi kapsamında Ukrayna'ya, 80 kilometre uzaklıktaki hedefleri hassasiyetle isabet alma kapasitesine sahip M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Füze Sistemi (HIMARS) tedarik edecek.

Paket ayrıca mühimmat, karşı ateş radarları, hava gözetim radarları, ilave Javelin tanksavar füzeleri ve zırhlı araçlara karşı kullanılan silahları içeriyor.

