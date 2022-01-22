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ABD'den Ukrayna'ya askeri yardım

22.01.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'ya askeri yardım gönderdi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, 90 ton askeri malzeme taşıyan bir nakliye uçağının Kiev'e iniş yaptığını açıkladı.ABD, Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'ya askeri yardım gönderdi. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, dün gece yarısı Kiev'e iniş yapan bir ABD nakliye uçağının fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükelçilik uçağın yaklaşık 90 ton askeri malzeme taşıdığını ve bunlar arasında "cephe hattında" kullanılacak cephanelerin de bulunduğunu belirtti.

Büyükelçilik askeri desteğin ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca ABD'nin 2014 yılından beri Ukrayna'ya 2 milyar 700 milyon dolar yardım yaptığına dikkat çekildi. Büyükelçilik her iki adımın "ABD'nin Ukrayna'nın Rus saldırganlığı karşısında savunmasını güçlendirmesine yardımcı olmaya ne kadar bağlı olduğunu" gösterdiğini ifade etti.

Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya da dün ABD menşeli tanksavar füzesi ve hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndereceklerini duyurmuşlardı. Üç ülkenin savunma bakanlarından yapılan ortak açıklamada Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirmek amacıyla bu adımın atıldığı belirtildi. Estonya'nın Javelin tanksavar füzesi, Letonya ve Litvanya'nın da Stinger hava savunma füzesi ve başka teçhizatları Ukrayna'ya göndereceği öğrenildi. Daha önce de İngiltere Ukrayna'ya tanksavar gönderme kararı almıştı.

Almanya sahra hastanesi gönderiyor

Almanya ise Ukrayna'ya silah yardımından yana değil. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada hükümet içerisinde konuyla ilgili bir uzlaşma bulunduğunu söyledi. Mevcut durumda Ukrayna'ya silah göndermenin yapıcı olmadığını söyleyen Lambrecht hükümetin krizin yatışması için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini belirtti.

Savunma Bakanı Lambrecht, Almanya'nın Ukrayna'ya Şubat ayında bir sahra hastanesi göndereceğini açıkladı. Savunma Bakanı, gerekli eğitimleri de içeren yardımın Almanya'ya maliyetini 5 milyon 300 bin euro olarak açıkladı. Lambrecht, Hâlihazırda Ukrayna'ya solunum cihazı desteği verildiğini ve yaralı Ukrayna askerlerinin de Alman ordusunun hastanelerinde tedavi edilebildiğini söyledi.

Akdeniz'de NATO tatbikatı

Öte yandan NATO'nun Pazartesi günü Akdeniz'de büyük bir deniz tatbikatı başlatacağı öğrenildi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'nin yaptığı açıklamaya göre Neptune Strike 22 adını taşıyan tatbikat 4 Şubat tarihine kadar devam edecek. ABD'nin uçak gemisi USS Harry Truman da tatbikata katılacak.

Sözcü Kirby tatbikatın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden duyulan endişeyle ilgisi olmadığını söyledi. Ukrayna'da ortaya çıkabilecek senaryolara uygun bir biçimde tasarlanmadığını ve uzun süredir planlandığını belirtti. Ancak Neptune Strike 22 tatbikatı geçen yılın aralık ayında NATaO'nun 2022 yılında planlanan askeri tatbikatlar listesinde yer almıyor.

dpa, AFP / EC, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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