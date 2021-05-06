ABD’den Ukrayna’ya Destek Sözü

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırında asker konuşlandırmasının ardından Washington’un Kiev’e güvenlik desteğini arttırabileceğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketliliği nedeniyle Ukrayna’yı destek amaçlı ziyaretinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle biraraya geldi. Blinken, Rusya’nın Ukrayna sınırından askerlerini çektiğini açıklamasının ardından bile bölgede çok sayıda birlik ve mühimmat bıraktığını kaydetti. Rusya’nın sınırda asker konuşlandırması batılı ülkelerle ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu. Blinken ayrıca Başkan Joe Biden’ın Ukrayna’yı ziyaret etmeyi ve Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeyi istediğini bildirdi, ancak olası bir ziyaretle ilgili ayrıntı vermedi. Blinken Ukrayna’nın NATO’ya üye olma umuduyla ilgili bir açıklama da yapmadı. Zelenski ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Blinken, ‘‘Rusya’nın Ukrayna sınırından bazı güçlerini geri çektiğinden haberdarız, ancak önemli sayıda askerin ve askeri teçhizatın da sınırda kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Durumu çok yakından gözlemliyoruz’’ dedi.

Blinken, ABD’nin Ukrayna’ya desteğini ‘‘Biz de sizi diğer müttefikleriniz gibi güçlü şekilde destekliyoruz. Birkaç hafta önce NATO’da da aynı sözleri duydum. Rusya’nın sorumsuz ve saldırgan eylemlerini izliyoruz’’ sözleriyle vurguladı. Blinken, Washington’un iki ülke arasında güvenlik işbirliğini ve desteğini arttırmayı istediğini kaydetti, ancak bu konuda daha fazla ayrıntı vermedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise Rusya’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadasındaki binlerce askerinden yalnızca 3 bin 500’ünü çektiğini bildirdi. Ukrayna’nın Donbass bölgesinde yaşanan çatışmalarda Kiev ve Moskova’nın karşılıklı birbirlerini suçlamalarının ardından Biden Nisan ayında Zelenski’ye koşulsuz destek sözü vermişti. Moskova 22 Nisan’da askerlerini Ukrayna sınırından çekeceğini açıklamış, bu durum Biden ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Haziran ayında bir zirvede biraraya gelme olasılığını arttırmıştı. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim karşısında Kiev, ABD ve Avrupa’dan NATO üyeliği başvurusunu hızlandırmalarını istemişti. Zelenski, Blinken’dan Haziran ayındaki NATO zirvesinde Üyelik Eylem Planı oluşturulmasını desteklemesini istedi.