ABD’den Ukrayna’ya Gelişmiş Füze Sistemi

Biden New York Times'da yayınlanan köşe yazısında "Ukrayna'ya savaş alanında mücadele edebilmesi ve müzakere masasında mümkün olan en güçlü konumda olabilmesi için önemli miktarda silah ve mühimmat göndermek üzere hızla harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, sağlanacak silahlar arasında M142 Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Füze Sisteminin (HIMARS) de yer alacağını söyledi.

Sistemin, bugün ABD tarafından Ukrayna’ya yönelik açıklanması 700 milyon dolarlık silah yardım paketinin bir parçası. Yardım paketinde, mühimmat, karşı ateş radarları, bir dizi hava gözetleme radarı ve ilave Javelin tanksavar füzelerini içerecek.

Ukrayna silahlı kuvvetler komutanı geçen ay füze sisteminin Rus füze saldırılarına karşı koymak için "çok önemli" olduğunu dile getirmişti.

Gazetecilere konuşan ABD'li yetkili, "Bu sistemler Ukraynalılar tarafından Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişini püskürtmek için kullanılacak, ancak Rusya topraklarındaki hedeflerde kullanılmayacak" dedi.

Ukrayna, işgalin başlangıcından bu yana ABD ve diğer ülkeler tarafından gönderilen silahların Rusya’ya karşı verilen askeri mücadeleye yardımcı olduğunu söylüyor.

Interfax haber ajansı, ABD'nin kararının açıklanmasından kısa bir süre sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Rus nükleer kuvvetlerinin Moskova'nın kuzeydoğusundaki Ivanovo eyaletinde tatbikat yaptığını açıkladığını bildirdi.

Diğer yandan Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki saldırıları sürüyor. Donbas Valisi Serhiy Gaidai dün yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Donbas'taki iki vilayetten biri olan Luhansk'ın doğusundaki sanayi kenti Syevyerodonetsk'in büyük bölümünü kontrol altına aldığını açıkladı.

