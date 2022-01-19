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ABD'den Ukrayna'ya: Rusya saldırırsa yardım ederiz

19.01.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın saldırması durumunda Ukrayna'nın kendini savunması için Washington'ın askeri destek vereceğini söyledi.

ABD'den Ukrayna'ya: Rusya saldırırsa yardım ederiz

Blinken, Cuma günü Rus mevkidaşı ile görüşecek.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, başkent Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ve mevkidaşı Dimitro Kuleba ile görüştü. Rusya'nın askeri operasyon düzenlemesi durumunda ABD'nin Ukrayna'ya destek olacağı sözü veren Blinken, Rusya'nın sınırdaki askeri varlığı göz önünde bulundurulduğunda böyle bir müdahalenin her an başlayabileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la planlanan görüşmesinde diplomatik kanalların açık tutulmasını umduğunu dile getiren Blinken, "Rusya ile yaşanan gerginliği yatıştırmak için önceliğimizin diplomatik yol olduğunu açıkça dile getirdik" dedi. Blinken, Rusya'nın tüm diplomatik çabalara rağmen şu ana kadar aksine gerginliği tırmandırıcı adımlar attığını da sözlerine ekledi.

Lavrov'la görüşmesinde Rusya'nın diplomatik yolu reddetmesi durumunda bunun nelere mal olacağına da açıklık getirmeyi amaçladığını vurgulayan Blinken, ABD ve Avrupa'nın atacağı adımlara dikkat çekerek Rusya'ya yönelik ticari, mali ve ekonomik yaptırımlar uygulanacağını belirtti. Blinken'ın Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde Lavrov'la bir araya gelmesi bekleniyor. Blinken, Perşembe günü de Berlin'de Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarıyla görüşecek.

Rusya: Ukrayna'ya silah satışı yapmayın

Rusya ise Blinken'in Kiev'deki açıklamaları öncesinde NATO ülkelerinden Ukrayna'ya askeri desteğini ve silah satışını kesmesi istedi, ayrıca Washington'ı gerginliği tırmandırmakla suçladı. Rusya, Ukrayna sınırında yaklaşık 100 bin asker konuşlandırmış durumda. Rusya, NATO'dan Ukrayna'yı üyeliğe kabul etmeyerek kendisine güvenlik garantisi verilmesini istiyor.

Ukrayna'ya silah satışı yapan ülkeler arasında ABD ve İngiltere'nin yanı sıra Türkiye de bulunuyor. Rusya, Türkiye'yi de Ukrayna'ya askeri teçhizat satmaması yönünde uyarmıştı. Ukrayna, Almanya'dan da uzun zamandır savunma sistemleri satın almak istiyor. Ancak Almanya, buna yanaşmıyor.

dpa,Reuters/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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