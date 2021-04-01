ABD'den Ukrayna'ya Rusya'ya karşı destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşme ile ilgili bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Blinken, Ukraynalı mevkidaşına "Rusya'nın devam eden saldırganlığı karşısısında" Washington'un "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini" sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında Kırım'ın 2014 yılındaki ilhakı ve Moskova'nın Donbas bölgesindeki ayrılıkçı isyancılara destek vermesi nedeniyle siyasi kriz yaşanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Blinken'ın Ukrayna'nın doğusundaki durumdan dolayı Kuleba'ya endişelerini dile getirdiği ve yakın zaman önce hayatını kaybeden dört Ukrayna askeri için başsağlığı dilediği belirtildi.

Ukrayna ordusu 26 Mart tarihinde dört askerin Rus güçlerin Donbas bölgesinde düzenlediği bir havan topu saldırısı sonucunda hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu gelişme, geçen yılın temmuz ayından bu yana ateşkesin sürdüğü bölgede kayıtlara geçen en büyük kayıp olmuştu.