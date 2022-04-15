ABD’den Ukrayna’ya Üst Düzey Ziyaret Hazırlığı

Başkan Joe Biden, Ukrayna'ya destek amacıyla Kiev'e üst düzey bir yetkiliyi gönderip göndermeme konusunda yakında karar vereceklerini söyledi.

Biden, Kuzey Carolina'ya yapacağı ziyaret öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karar verme aşamasındayız" dedi. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak dün Reuters haber ajansına, Savunma Bakanı Lloyd Austin veya Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna’ya gidebileceğini, ancak Biden'ın böyle bir ziyarette bulunma olasılığının düşük olduğunu söylemişti.

Washington Ekonomi Kulübü’nün etkinliğinden konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise herhangi bir üst düzey Amerikalı yetkilinin yakında Kiev'i ziyaret edip etmeyeceği konusunda açıklama yapmamayı tercih etti.

ABD’nin Rusya'nın yaptırımları delmesini engellemeye odaklandığını ve bunun için yeni planlar hazırladığını söyleyen Sullivan, ayrıntı vermeden, "Önümüzdeki bir iki hafta içinde, hem Rusya içinde hem de ötesinde yaptırımları delmeyi kolaylaştırmaya çalışanları belirleyen bazı duyurular yapacağız" dedi.

Sullivan ayrıca, Ukrayna'ya silah sevkiyatını bozma amaçlı Rusya'nın herhangi bir girişiminin, Batı ile arasındaki gerilimi tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, "ABD, Ukrayna toprakları içinde faaliyet göstermiyor. Bu nedenle Ruslar, askeri ekipmanın toplandığı NATO topraklarına saldıracak olursa, bu ‘Beşinci Madde’yi gündeme getirecek ve oyunun kurallarını tamamen değiştirecektir" diye konuştu.

NATO Antlaşması’nın beşinci maddesi, ittifakın bir üyesine yapılan saldırının tüm üyelere yapılmış olduğunu kabul ediyor. İlgili madde, 2001’de ABD’ye düzenlenen 11 Eylül saldırılarından sonra sadece bir kez uygulandı.

Washington Ekonomi Kulübü’nün toplantısında Ukrayna’nın Karadeniz’de bir Rus füze kruvazörünü vurduğu iddiaları da gündeme geldi. Yapılan saldırının Rusya'ya darbe indirdiğini söyleyen Sullivan, "Gemiyi gemisavar füzelerle vurduklarını söyleyen Ukraynalılar’la geceden beri temas halindeyiz. Şu anda bunu bağımsız olarak doğrulama kapasitemiz yok ama kesinlikle, bu olay Rusya için büyük bir darbe" ifadelerini kullandı.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz filosunun amiral gemisi olan füze kruvazörü Moskva'da mühimmatın patlamasının ardından yangın çıktığını söylüyor ve bir saldırıdan bahsetmiyor.

“CIA sonbaharda operasyona dair istihbarat toplamaya başlamıştı”

Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Amerikan istihbarat birimlerinin geçen sonbaharda Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna'da planladığı "geniş kapsamlı yeni bir işgalle ilgili rahatsız edici ve ayrıntılı" istihbarat toplamaya başladığını söyledi.

Geçen yıl CIA’in başına geçmesinden bu yana halka açık ilk konuşmasını Georgia Teknoloji Enstitüsü’nde yapan Burns, ABD istihbaratının Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı mücadelesinde "hayati" olduğunu kaydetti.

Kiev yakınlarındaki Buça’da Rus güçlerin işlediği "suçları korkunç" olarak niteleyen Burns, Putin'in de "kin, hırs ve güvensizlikle haşlandığı" yorumunda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, iki gün önce yaptığı açıklamada Rusya’nın Ukrayna işgali konusunda “soykırım” ifadesini kullanmış yaşananların kendisine soykırım gibi göründüğünü söylemişti.

İşgal öncesinde Putin ile sık sık görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "soykırım" kelimesini kullanmanın, Ukrayna'ya barış getirme çabalarını zora sokacak, gerginliği arttıracak bir ifade olduğunu söyledi.

Macron bugün France Bleu radyosuna verdiği röportajda, "Kelimelerin bir anlamı var ve dikkatli olmak gerekiyor çünkü benim rolüm barışı sağlamaya yardımcı olmak veya en azından bu savaşı durdurmak" diyerek sözlü gerilimden kaçınmak istediğini kaydetti.

