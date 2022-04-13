ABD’den Ukrayna’ya Yeni Askeri Yardım

Amerikan hükümeti, Ukrayna için 800 milyon dolarlık ek askeri yardım açıkladı. Bu son açıklamayla birlikte, ABD’nin, Rusya’nın Ukrayna işgalinden bu yana Kiev’e yaptığı yardımların miktarı 2 milyar 600 milyon dolara ulaştı.

Başkan Joe Biden yeni yardım paketiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bugün Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yle telefonda görüştüğünü ve kendisini, ABD yönetiminin Ukrayna’ya silahlar, mühimmat ve diğer türden güvenlik yardımlarını içeren 800 milyon dolarlık ek paket gönderilmesine onay verdiği yönünde bilgilendirdiğini belirtti.

ABD Başkanı açıklamasında, “Ukrayna ordusu sağlamakta olduğumuz silahları yıkıcı bir etkiyle kullanıyor. Rusya, Donbas bölgesine saldırısını yoğunlaştırmaya hazırlanırken, ABD Ukrayna’ya kendisini savunması için yardım sağlamaya devam edecek” ifadesini kullandı.

Yeni paketin, ABD’nin zaten sağladığı son derece etkili silah sistemlerini ve Rusya’nın doğu Ukrayna’da başlatmasını bekledikleri daha geniş çaplı saldırıya uygun olarak tasarlanan yeni ekipman içereceğini kaydeden Biden, pakette ağır silah sistemleri, top mermileri ve zırhlı personel taşıyıcılarının bulunduğunu açıkladı.

Biden ayrıca ilave helikopterlerin transferine de onay verdiğini bildirdi.

Başkan Biden, bunlara ek olarak, ABD’nin dünya genelindeki müttefikleri ve ortaklarından önemli boyutta yardımların bu ülkeye transferini kolaylaştırmaya devam edeceklerini de kaydetti.

Biden, ABD ve müttefikleriyle ortaklarının Ukrayna’ya sürekli şekilde sağladıkları silahların Rusya işgaline karşı savaşı sürdürmede kritik önem taşıdığını ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in savaşın ilk başında Ukrayna’yı ele geçirme ve kontrol etme hedeflerini başaramamasına katkı sağladığını da vurguladı .

Başkan Joe Biden, “Şu anda duramayız. Cumhurbaşkanı Zelenski’ye de güvencesini verdiğim gibi, Amerikan halkı özgürlük için verdikleri savaşta cesur Ukrayna halkının yanında durmaya devam edecek” dedi.

"Pakette daha önce Afganistan için ayrılan Mi-17 helikopterleri de var"

Pentagon’a göre yeni güvenlik yardımları paketinde, ABD’nin desteklediği hükümet düşmeden önce Afganistan için ayrılan 11 adet Mi-17 helikopterleri ve 144 mm top mühimmatıyla ağır silahlara karşı radarlar ve 200 adet zırhlı personel taşıyıcısı bulunuyor. Pakete, tedbir gereği kimyasal, biyolojik ve nükleer koruyucu teçhizatın da dahil edildiği bilgisi verildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby günlük basın brifinginde, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki yeni operasyonundan önce yeni malzemeleri Ukrayna'ya ulaştırabileceklerinden emin olduklarını da belirtti.

Reuters haber ajansının ilk dün duyurduğu yeni paket, ABD Başkanı’nın acil durumlar karşısında Kongre onayını almadan ülkedeki stoklardan teçhizat ve hizmet transferine onay verebilmesini sağlayan özel yetkisi kullanılarak fonlanacak.

Silah yapım şirketleri Pentagon yetkilileriyle görüştü

Öte yandan, ABD’nin en önde gelen silah yapım şirketleri de, Ukrayna’daki çatışmaların uzaması halinde yaşanabilecek endüstriyel zorlukları ele almak için Pentagon yetkilileriyle toplantı yaptı.

Rus işgali nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve milyonların da evlerini terketmek zorunda kaldığı Ukrayna’nın cumhurbaşkanı Zelenski de, Amerikalı ve Avrupalı liderlerden ağır silahlar ve ekipman sağlamaları için talepte bulunuyor.

