ABD’den Uluslararası Ceza Mahkemesi Yetkililerine Yaptırım

Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılarından Fatou Bensouda 2003 ve 2014 yılları arasında Afganistan’da Taliban tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen sivil katliamları, Afgan yetkililer ile ABD askerleri ve CIA tarafından mahkumlara işkence yapıldığına ilişkin iddiaları soruşturmak istemişti. Trump yönetimi 2019’un Nisan ayında Bensouda'nın vizesini iptal etmişti.

Sözcü McEnany, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin işlenen savaş suçlarının hesabının verilmesi amacıyla kurulduğunu ancak uygulamada bunun yapılamadığını, mahkemenin “ABD ile müttefik ülkelerin personelini hedef alan etkisiz bir uluslararası bürokrasi” olduğunu savundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Trump’ın imzaladığı kararnameyle ilgili yazılı açıklamada, merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin attığı adımların “Amerikan halkının haklarına yönelik bir saldırı olduğunu, Amerika’nın ulusal egemenliğine yönelik bir tehdit teşkil ettiğini” belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan askerlerinin Afganistan’da savaş suçu işleyip işlemediklerine yönelik soruşturmada rolü olan Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yaptırım uygulanması yetkisi veren kararnameyi imzaladı. Dışişleri Bakanı Pompeo, mahkeme yetkililerine getirilen vize kısıtlamalarının ailelerini de kapsayabileceğini söyledi.

"Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş zeminini oluşturan Roma Tüzüğü'ne taraf değiliz"

ABD’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne karşı yaptırım adımının ayrıntılarını Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve Adalet Bakanı William Barr Dışişleri Bakanlığı’nda düzenledikleri basın toplantısında birlikte açıkladı.

Pompeo, Amerika’nın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kuruluş zeminini oluşturan Roma Tüzüğü’ne taraf olmadığını ve bu nedenle mahkemenin yargı yetkisini tanımadığını hatırlattı. Dışişleri Bakanı, ABD askerlerine ya da müttefik ülkelerin askerlerine yönelik soruşturmalarda rolü olan mahkeme yetkililerine yaptırım uygulanacağını, bu yetkililere yönelik vize kısıtlamalarının ailelerini de kapsayabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ABD’ye karşı ideolojik bir savaş başlattığını, mahkemenin siyasallaştığını ve etkisiz olduğunu belirtti.

Basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Mark Esper da hukukun üstünlüğüne ve uluslararası hukuka ABD kadar uyan başka bir ülkenin olmadığını, Amerika’nın kusurlu davranışta bulunan askerlerine yönelik kendisinin açtığı soruşturmaları hatırlatarak geçmişte de gereken adımları attığını ancak Amerika’nın kendi askerlerini Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi yargı yetkisini aşan kurumlara karşı koruyacağını söyledi.