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  4. ABD'den Uzaya 9 Yıl Sonra İlk Kez Astronot Gönderildi

ABD'den Uzaya 9 Yıl Sonra İlk Kez Astronot Gönderildi

31.05.2020 00:30 | Son Güncelleme

NASA 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot gönderdi. Girişimci Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in geliştirdiği uzay aracı Dragon’un Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı

ABD'den Uzaya 9 Yıl Sonra İlk Kez Astronot Gönderildi

NASA 9 yıl sonra ilk defa ABD topraklarından uzaya astronot gönderdi. Girişimci Elon Musk'ın kurduğu SpaceX'in geliştirdiği uzay aracı Dragon’un Falcon 9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Yerel saatle 15.22’de fırlatılan uzay mekiğinde iki Amerikalı astronot bulunuyor. Doug Hurley and Bob Behnken adlı astronotlar uzayda 19 saat boyunca yolculuk edecek.

‘Dragon Tayfa’ anlamına gelen Crew Dragon adlı kapsül 3:35 itibariyle yörüngeye girdi.

Fırlatılma anını Kennedy Space Center’dan izleyen Başkan Donald Trump, “Bu olağanüstü! Bu güç, bu teknoloji!” şeklinde konuştu. Yardımcısı Mike Pence, Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Eğitim Bakanı Betsy DeVos ile Temsilciler Meclisi Florida üyesi Matt Gaetz ve Senatör Rick Scott’ın da eşlik ettiği izleme sürecinde Trump ayrıca bu uçuşun bir başlangıç olduğunu, ileride nihai olarak dünyadan Mars’a da uçuş gerçekleştirileceğini söyledi.

Başlangıçta Çarşamba günü için planlanan uçuş, uygunsuz hava koşulları nedeniyle son 17 dakika kala ertelenmişti.

NASA Başkanı Jim Birdenstine Amerikalı astronotları Amerikan yapımı uzay mekikleriyle, ABD topraklarından uzaya göndermenin, kurumun bir numaralı hedefi olduğunu söylemişti.

Uzay yolculuğunu daha az masraflı ve daha sık hale getirme hedefinde olan Musk için de bu uçuş tarihi bir önem taşıyor.

NASA uzaya yeni bir araçla en son 40 yıl önce astronot göndermişti.

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