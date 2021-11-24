HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den Vatandaşlarına Rusya-Ukrayna Gerginliği Uyarısı

ABD'den Vatandaşlarına Rusya-Ukrayna Gerginliği Uyarısı

24.11.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim, endişeleri arttırıyor. Son olarak ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı yayımladı

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim, endişeleri arttırıyor. Son olarak ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı yayımladı. Mesajda Rusya’nın Ukrayna sınırında ve Kırım’daki askeri hareketliliği konusunda, ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenildi.

ABD Büyükelçiliği’nin mesajında Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ve ilhak altındaki Kırım’da sıradışı bir askeri hareketliliğine dikkat çekildi ve Kırım’a yönelik seyahat uyarısının “Seyahat etmeyin” anlamına gelen 4. seviyede olduğu hatırlatıldı. Seyahat uyarısı Kırım’la birlikte Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ı da kapsıyor.

Başkan Joe Biden da bugün bir açıklama yaparak, ABD’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin arkasında olduğunu söyledi.

Rusya’nın son dönemde Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak uluslararası kamuoyunca dikkatle takip ediliyor ve endişeyle karşılanıyor. Her ne kadar Kremlin yönetimi sürekli olarak, saldırı hazırlığı iddialarını reddetse de bu yönde kaygılar ve uyarılar art arda geliyor.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Avrupa Birliği’nin, Rusya’ya karşı olası bir Ukrayna harekatında çok sert tavır göstereceğini net bir biçimde ortaya koyması gerektiğini söyledi. Kallas “Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusundaki kaygıları paylaşıyoruz. Bu sebeple de Ukrayna’ya karşı atılacak bir adımın bedelinin çok ağır olacağına dair Rusya’ya karşı net olmamız önemli” ifadelerini kullandı.

Bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı ağırlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Fransa’nın Rusya’nın askeri hareketliliğinden duyduğu kaygıyı dile getirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖnce dövdüler şimdi övüyorlar!Önce dövdüler şimdi övüyorlar!
PARTNER Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı Otel mutfağında taciz şoku! Hepsini tek tek anlattı
Öldü sanılıp morga konulmuştu! 5 gün sonra hayatını kaybettiÖldü sanılıp morga konulmuştu! 5 gün sonra hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cengiz Kurtoğlu hakkında darp ve bıçakla yaralama iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Cengiz Kurtoğlu hakkında darp ve bıçakla yaralama iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Müge Anlı açık açık sordu! "Jigololuk mu yapıyorsun?"

Ünlü sanatçı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Ünlü sanatçı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Sadakatsiz'in Leyla'sının eşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Sadakatsiz'in Leyla'sının eşi kendisinden daha ünlü çıktı!

Doğru fondöten rengini bulamıyorsanız sebebi bu olabilir

Doğru fondöten rengini bulamıyorsanız sebebi bu olabilir

İmalar ve manipülasyonlara dikkat!

İmalar ve manipülasyonlara dikkat!

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.