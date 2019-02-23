ABD'den Venezuela ordusuna kınama

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Venezuela ordusunu hedef aldığı açıklamasında, "ABD, Venezuela-Brezilya sınırındaki silahsız sivillere ve masum gönüllülere Venezuela ordusunun güç kullanmasını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Venezuela-Brezilya sınırında devam eden olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "ABD, Venezuela-Brezilya sınırındaki silahsız sivillere ve masum gönüllülere Venezuela ordusunun güç kullanmasını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verdi.

Söz konusu olaylarda "ordunun iki yerlinin ölümüne ve birçok kişinin yaralanmasına neden olduğu" haberlerinin medyada yer aldığına dikkati çeken Sanders, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun ülkeye insani yardımları sokmaya, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ise bu yardımları engellemeye çalıştığını iddia etti.

- "İhlaller cezasız kalmayacak"

Sanders, açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Maduro ve onun emirlerini takip edenler tarafından işlenen ağır insan hakları ihlalleri cezasız kalmayacaktır. ABD, Venezuela ordusuna anayasal görevini yerine getirme ve halkı koruma çağrısı yapıyor. Venezuela ordusu insani yardımların barışçıl bir şekilde ülkeye sokulmasına izin vermelidir. Dünya, Venezuela'daki durumu izliyor."