HABER

ABD'den Venezuela uyarısı: Harekete geçeceğiz

24.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD'nin Venezuela'da demokrasinin barışçıl şekilde geri getirilmesine engel olanlara karşı harekete geçeceğini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'daki gelişmelerle ilgili Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Venezuela'ya komşu ülkelerden gönderilen insani yardımların sınırdan içeri girmesini sağlamaya çalışan muhalefet destekçileriyle Venezuela güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda Cumartesi günü iki sivilin daha ölmesini eleştiren Pompeo, "Ne tür bir hasta tiran, aç insanlara yiyecek ulaştırılmasını engeller? Yardım yüklü tırların yanmış görüntüleri korkunç" ifadesini kullandı. Pompeo, "ABD, Maduro'nun eşkıyalarının Venezuela'da sivillere düzenlediği saldırıları kınıyor" diye ekledi.

Pompeo, "ABD, Venezuela'da demokrasinin barışçıl şekilde geri getirilmesine engel olanlara karşı harekete geçecek. Artık çaresiz Venezuela halkının ihtiyaçlarını desteklemek için harekete geçme vaktidir" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, "özgürlük mücadelelerini sürdürenlerle dayanışma içinde olduklarını" sözlerine ekledi.

Pompeo ayrıca, "Kübalı ajanlar Maduro adına Venezuela halkına saldırılar yöneltiyor. Venuzuela ordusu görevini yapmalı ve ülkenin vatandaşlarını korumalı, Havana'daki kuklacıların çocukları aç bırakmasını engellemeli" ifadesini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD işgali için bir bahane olarak nitelendirdiği yardımların ülkeye girişini engellemek için ülkenin Kolombiya ve Brezilya ile arasındaki sınır kapılarının bir bölümünü kapatmıştı. Brezilya-Venezuela sınırı yakınlarında çıkan çatışmalarda dün 14 yaşında bir çocuk dâhil iki kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya sınırında çıkan olaylarla birlikte yaralı sayısı 300'ü geçmişti.

Maduro Cumartesi günü ayrıca, Kolombiya'nın Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'ya verdiği desteğe tepki olarak Bogota ile diplamatik ilişkileri kestiklerini ve Kolombiyalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 24 saat süre verdiğini açıkladı.

DW,AFP/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştıBilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı
Oscarlar sahiplerini buluyorOscarlar sahiplerini buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İstanbul'da korkunç kaza! Tek amacı yol vermekti!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Bugün 8 büyüklüğünde deprem olacak

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan'da kaçak içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Senegal'de kaplumbağalara ait bir köy: Keur Mbonatt Yi

Senegal'de kaplumbağalara ait bir köy: Keur Mbonatt Yi

Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Kazakistan'da Orta Çağ savaş teknikleri gösterisi

Venezuela sınırında 'insani yardım'ı engellediler

Venezuela sınırındaki 'insani yardım' çatışmaları

Prens Selman aldığı kararla Suudi Arabistan tarihinde bir ilki gerçekleştirdi!

Suudi tarihinde bir ilk! Babasının yetkisini kullanarak...

Türk kargo gemisi İtalya'da karaya oturdu!

Türk kargo gemisi İtalya'da karaya oturdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.