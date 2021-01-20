ABD’den Venezuela ve Rus Kurumlarına Yeni Yaptırımlar

ABD, Venezuela’da petrol sektörüne ve Nicolas Maduro rejimine karşı uygulanan yaptırımları ihlal eden bir ağın parçası olan üç kişi ve 11 kuruma yaptırım uyguladı. Yaptırımların hedefinde Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado, Philipp Paul Vartan Apikian adlı kişilerle Elemento Ltd, ve Swissoil Trading SA şirketleri yer alıyor.
Yaptırımlar, Maduro rejimine ve Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA’ya uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kurulan bir ağ içinde yer alan kişi ve kurumları hedef alan, daha önce alınmış karar kapsamında uygulanacak.
Açıklamada Maduro rejiminin PdVSA’yı Venezuela’nın doğal kaynaklarını istismar etmek için kullandığı belirtildi.
Ayrıca Rusya, Ukrayna ve Venezuela’da bulunan üç şirket de yaptırım kapsamına alındı ve bunlara ait Venezuela petrolü taşıdığı tespit edilen altı geminin de ‘‘mal varlığının bloke edildiği’ açıklandı.
Açıklamada ‘‘Yeniden özgür, refah içinde ve istikrarlı Venezuela’da barışçı geçiş süreci için ABD’nin ekonomik ve diplomatik gücünü tüm ağırlığıyla kullanmaya devam edeceğiz’’ denildi.
Diğer taraftan ABD, Rusya menşeli KVT-RUS şirketini yaptırım kapsamına aldı ve FORTUNA gemisinin mal varlığını bloke etti. ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası’nın (CAATSA) 232’nci maddesi kapsamında yaptırım uygulanan KVT-RUS, Rusya’ya enerji ihraç borularının inşasına destek amacıyla kasten mal, hizmet, teknoloji ve bilgi satmak, kiralamak ya da sağlamakla suçlanıyor.
Açıklamada ABD’nin gelecekte hem CAATSA hem de Avrupa Enerji ve Güvenlik Yasası kapsamında bu konuda daha fazla yaptırımı değerlendirmeye alacağı belirtildi.
Açıklamada, Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin Rusya’ya Ukrayna’yı baypas etme ve hayati bir gelir kaynağından mahrum bırakma, ayrıca Batı Avrupa üzerinde etki sağlama imkanı tanıyacağı belirtildi. Rusya’nın doğal kaynakları siyasi baskı aracı olarak kullanarak Ukrayna’yı daha fazla agresif eyleme maruz bırakacağı belirtildi.
Kuzey Akım 2 projesinin mevcut Kuzey Akım sualtı boru hattının kapasitesini ikiye katlaması ve Ukrayna’yı baypas ederek Avrupa’ya Almanya üzerinden doğalgaz satışını mümkün hale getirmesi bekleniyor. Bu durum Kiev’i önemli transit gelirinden mahrum edecek.
Başkan Donald Trump’ın imzaladığı yaptırımlar nedeniyleboru döşeyen şirketlerden Allseas projeden ayrılmış, 2019’un sonunda boru hattının inşası durdurulmuştu. Geçen ay Almanya sularında boru hattının 2,6 kilometrelik bir kısmının döşenmesiyle projenin inşası yeniden başlatılmış oldu.
Projenin yüzde 90’ı tamamlandı, ancak hala Danimarka sularına 100 kilometre kadar sualtı borusu döşenmesi gerekiyor.
Çarşamba günü görevi Trump’tan devralacak Demokrat Joe Biden ise daha önce projeye karşı olduğunu açıklamıştı. Biden yönetiminin gelecekte bu konuda ne politika izleyeceği henüz belli değil.