ABD’den Venezuela ve Rus Kurumlarına Yeni Yaptırımlar

ABD, Venezuela’da petrol sektörüne ve Nicolas Maduro rejimine karşı uygulanan yaptırımları ihlal eden bir ağın parçası olan üç kişi ve 11 kuruma yaptırım uyguladı. Yaptırımların hedefinde Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado, Philipp Paul Vartan Apikian adlı kişilerle Elemento Ltd, ve Swissoil Trading SA şirketleri yer alıyor.

Yaptırımlar, Maduro rejimine ve Venezuela devlet petrol şirketi PdVSA’ya uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kurulan bir ağ içinde yer alan kişi ve kurumları hedef alan, daha önce alınmış karar kapsamında uygulanacak.

Açıklamada Maduro rejiminin PdVSA’yı Venezuela’nın doğal kaynaklarını istismar etmek için kullandığı belirtildi.

Ayrıca Rusya, Ukrayna ve Venezuela’da bulunan üç şirket de yaptırım kapsamına alındı ve bunlara ait Venezuela petrolü taşıdığı tespit edilen altı geminin de ‘‘mal varlığının bloke edildiği’ açıklandı.

Açıklamada ‘‘Yeniden özgür, refah içinde ve istikrarlı Venezuela’da barışçı geçiş süreci için ABD’nin ekonomik ve diplomatik gücünü tüm ağırlığıyla kullanmaya devam edeceğiz’’ denildi.