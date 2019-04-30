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ABD'den Venezuela'daki darbe girişimine tam destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: - "Ulusal Meclis ve özgürlük sever Venezuela halkı, sizinle beraberiz. Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela'da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak" - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "ABD yönetimi Venezuela halkına demokrasi ve özgürlük çabalarında tam destek vermektedir. Demokrasi mağlup edilemez"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Venezuela'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine tam destek verdiğini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ayrı ayrı açıklamalarla Guaido ile taraftarlarına tam destek sözü verdi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Guaido ve taraftarlarına "Ulusal Meclis ve özgürlük sever Venezuela halkı, sizinle beraberiz. Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela'da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak." ifadesini kullandı.

- Pompeo, "Demokrasi mağlup edilemez" diyerek savundu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Twitter hesabından, "Bugün Geçici Devlet Başkanı Guaido Özgürlük Operasyonunu başlattığını duyurdu. ABD yönetimi Venezuela halkına demokrasi ve özgürlük çabalarında tam destek vermektedir. Demokrasi mağlup edilemez." açıklamasını yaptı.

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton da yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak Guaido'ya destek verdi.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino'ya seslenen Bolton, ordunun Guaido ve taraftarlarına destek vermesi gerektiğini savundu.

- Darbe girişimi

Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido, sabah saatlerinde sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinde yayımladığı 3 dakikalık bir videoyla halka ve askerlere sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

Guaido, Caracas'taki La Carlota Hava Üssü yakınında etrafında bir grup askerle çektiği videoyu Twitter hesabından yayımlamıştı.

Başkent Caracas'ta bazı askeri birliklerin yolları kestiği, bazı yollarda da askeri araçların görüldüğü belirtilmişti.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise, darbe girişimine karşı koyacaklarını belirterek "Biz silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askeri birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir." açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD John Bolton Mike Pence Mike Pompeo Venezuela

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