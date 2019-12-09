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ABD'den Venezuelalı iki yetkiliye yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 21:37 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan yaptırım duyurusunda, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek vurgusu da yapıldı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yakın Venezuelalı 2 yetkiliyi yaptırım listesine eklediklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Venezuela Göçmenlik Bürosunda genel müdür olarak görev yapan Gustavo Adolfo Vizcaino Gil ve Juan Carlos Dugarte Padron adlı 2 devlet yetkilisinin, pasaport işlemleri üzerinden rüşvet aldığı belirtildi.

Gil ve Padron'un yabancı ülke vatandaşlarına Venezeula pasaportu sattığı, para veremeyen Venezuela vatandaşlarına ise pasaport çıkartmadıkları vurgulanan açıklamada, yetkililerin her bir işlem için birkaç bin dolar para istediği ifade edildi.

Açıklamada, "Maduro ve yoldaşlarının sebep olduğu yıkıcı koşullardan kaçmak isteyen Venezuela halkı, bu kez yolsuzluk nedeniyle pasaport alamıyor veya yüksek ücretler ödemek zorunda kalıyor. Bu, şu an milyonlarca Venezuelalının yaşadığı sefaletin başka bir nedenidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan açıklamada, ABD olarak, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ve Ulusal Meclis'e verilen destekte kararlılık vurgusu yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD destekli AN Başkanı Juan Guaido ABD Dışişleri Bakanlığı Devlet Başkanı Nicholas Maduro Venezuela

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