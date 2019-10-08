HABER

ABD'den Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya ilave yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 22:26 | Son Güncelleme

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile Guaido liderliğindeki muhalifler arasında muhalefete 98 milyon dolar ilave yardım sağlanmasını öngören anlaşma imzalandı

WASHINGTON (AA) - ABD hükümeti, Venezuela'da kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya 98 milyon dolar ilave yardım sağlamayı taahhüt etti.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ile muhalif lider Guaido'nun temsil ettiği gölge hükümet arasında imzalan anlaşmayla, "sivil toplum kuruluşlarının orta ve uzun vadeli projelerinde kullanılmak üzere" bu yıl içinde 98 milyon dolar ilave yardım yapılmasına karar verildi.

Böylece ABD'nin muhaliflere yaptığı doğrudan yardımların 116 milyon dolara ulaşacağı belirtildi.

Guaido, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Venezuela Ulusal Meclisi tarafından kontrol edilecek yardımların insan haklarının korunması, sansür ve dezenformasyonla mücadele ve serbest seçimlerin yapılmasına yönelik çabalar için kullanılacağını ifade etti.

ABD'li yetkililer de muhalifler dışında ülkedeki siyasi istikrarsızlık ve ekonomik krizden kaçarak komşu ülkelere sığınan 4 milyon Venezuela vatandaşına da 568 milyon dolar insani yardım sağlanacağını kaydetti.

ABD ile birlikte 50 ülke, Venezuela'da Nicolas Maduro liderliğindeki sosyalist hükümete karşı Juan Guaido'yu ülkenin meşru devlet başkanı olarak tanıyor.

Makyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadıMakyaj malzemesi sanıp gözüne sürdü, kabusu yaşadı
ABD Büyükelçiliği önünde Trump’a tepki eylemiABD Büyükelçiliği önünde Trump’a tepki eylemi
MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdırMSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Juan Guaido Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve Trump tepkisi

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğu devam edecek

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.