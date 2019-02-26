ABD'den Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya tam destek

Başkan Yardımcısı Pence, Bogota'da görüştüğü Guaido'ya Başkan Trump'ın "yüzde yüz" desteğini iletti.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da görüştüğü Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido'ya Başkan Donald Trump'ın "yüzde yüz" kendisinin desteklediğini söyledi. Pence, "Barışçıl bir şekilde demokrasiye geçişi umut ediyoruz. Ancak Başkan Trump çok açık: bütün seçenekler masada" diye konuştu. Ancak Pence Venezuela'ya yönelik olası bir askeri operasyon sinyali vermedi.

Pence ve Guaido Venezuela krizine çözüm bulmak için 2017'de Latin Amerika ülkeri tarafından oluşturulan Lima Grubu'nun toplantısı için Bogota'da bulunuyor. Pence zirvede yaptığı konuşmada, Venezuela'daki Nicolas Maduro yönetimine karşı daha fazla ekonomik ve siyasi yaptırım çağrısında bulundu. Pence, "Venezuela'nın uzun süredir devam eden kabusunun biteceği gün yakındır" dedi. Pence, Venezuela'dan kaçanların sığındığı komşu ülkelere de göç dalgasıyla başa çıkabilmeleri adına 56 milyon dolar değerinde yardım vaadinde bulundu.