ABD’den Venezuelalı Yetkililere Yeni Yaptırımlar

ABD Maliye Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkların Kontrolu (OFAC) birimi, Maduro’yla bağlantılı olan altı hükümet yetkilisini yaptırım listesine aldı. Açıklamada Maduro’nun Venezuela halkının ihtiyaç duyduğu yardımın ülkeye ulaşmasını engellemek için Venezuela sınırını kapattığı, insani yardım konvoylarının geçeceği Venezuela-Kolombiya ve Brezilya sınırına ordu ve güvenlik güçlerini yerleştirdiği belirtildi.

Yaptırım listesine alınan 6 kişinin güvenlik yetkilisi oldukları ve bu kişilerin insani yardımın Venezuela’ya girişini engelleyen grupların çoğunu kontrol ettikleri vurgulandı.

Açıklamada ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin’in, “Eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun insani yardım yüklü kamyon ve gemileri sınırda engellemesi gayrimeşru rejiminin gıda sevkiyatını silah olarak kullanmasının son örneği oldu. Amerika geçici Cumhurbaşkanı Juan Guaido’nun çabalarını güçlü şekilde desteklemektedir. Maliye Bakanlığı olarak insanın yol açtığı bu insani krizin mağdurlarının acı çekmesine sebep olan Maduro’ya sadık kişileri hedef almayı sürdüreceğiz” açıklamasına yer verildi.