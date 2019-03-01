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ABD’den Venezuelalı Yetkililere Yeni Yaptırımlar

01.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yakın altı kişiye yeni yaptırım kararı açıkladı. Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, bu kişilerin insani yardımın Veneuela’ya ulaştırılmasının engellenmesiyle bağlantılı oldukları belirtildi

ABD’den Venezuelalı Yetkililere Yeni Yaptırımlar

ABD Maliye Bakanlığı’nın Yabancı Varlıkların Kontrolu (OFAC) birimi, Maduro’yla bağlantılı olan altı hükümet yetkilisini yaptırım listesine aldı. Açıklamada Maduro’nun Venezuela halkının ihtiyaç duyduğu yardımın ülkeye ulaşmasını engellemek için Venezuela sınırını kapattığı, insani yardım konvoylarının geçeceği Venezuela-Kolombiya ve Brezilya sınırına ordu ve güvenlik güçlerini yerleştirdiği belirtildi.

Yaptırım listesine alınan 6 kişinin güvenlik yetkilisi oldukları ve bu kişilerin insani yardımın Venezuela’ya girişini engelleyen grupların çoğunu kontrol ettikleri vurgulandı.

Açıklamada ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin’in, “Eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun insani yardım yüklü kamyon ve gemileri sınırda engellemesi gayrimeşru rejiminin gıda sevkiyatını silah olarak kullanmasının son örneği oldu. Amerika geçici Cumhurbaşkanı Juan Guaido’nun çabalarını güçlü şekilde desteklemektedir. Maliye Bakanlığı olarak insanın yol açtığı bu insani krizin mağdurlarının acı çekmesine sebep olan Maduro’ya sadık kişileri hedef almayı sürdüreceğiz” açıklamasına yer verildi.

ABD Maliye Bakanlığı’nın yaptırım listesine aldığı kişilerin şu anda ya da geçmişte Venezuela hükümetinde görev yapan kişiler oldukları belirtildi. Yaptırım listesine alınan 6 kişi arasında Maduro’nun iktidarda kalmasına yardımcı olan yüksek rütbeli isimlerden biri olduğu belirtilen Venezuela Ulusal Muhafızları’ndan Tümgeneral Richard Jesus Lopez Vargas ve insani yardımların sınırda bloke edildiği 23 Şubat günü sınırda güvenlik önlemlerinin arttırılması talimatı verdiğinin belirtildiği Tümgeneral Jesus Maria Mantilla Oliveros da yer alıyor.

Sözkonusu 6 kişinin Amerika’da bulunan malvarlıkları da donduruldu. ABD Maliye Bakanlığı’nın açıklamasında yaptırımların amacının “olumlu bir davranış değişikliği” amacını taşıdığı belirtildi.

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