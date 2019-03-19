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ABD'den Venezuela'nın altın ve genel madencilik şirketine yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:00 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Maduro yönetimine destek olduğu için ülkenin madencilik şirketi CVG Minerven ve Başkanı Perdomo'ya yaptırım kararı aldı

ABD yönetimi, "gayrimeşru" gördükleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine destek olduğu gerekçesiyle devlete ait madencilik şirketi ve yöneticisine yaptırım kararı aldı.

Ülkenin Hazine Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Venezuela Madencilik Genel Şirketi (CVG Minerven) ve Başkanı Adrian Perdomo'ya "yasa dışı altın operasyonları" yaptıkları iddiasıyla yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in, "Maduro rejimi ülkenin zenginliklerini yağmalıyor ve yerlilerin yaşadığı bölgelerde ağaçsızlaştırmaya neden olarak onları tehlikeye atıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD'nin Maduro ile yasa dışı altın ticaretine girenlere yönelik kararlı takibini sürdüreceği belirtildi.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor.

Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo’ya uyguladığı yaptırımlarla Venezuela’ya ekonomik darbe vuran ABD, en son bu ayın başında Venezuela ordusuna mensup 6 kişiye daha yaptırım kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı bu yaptırım kararlarının 23 Şubat'ta Venezuela muhalefetinin Kolombiya sınırından ülkelerine sokmaya çalıştığı "insani yardım" malzemelerinin girişine engel oldukları gerekçesiyle alındığını duyurmuş Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise yaptırımlarla alay etmişti.

Lopez, yaptırımların ordudaki bütün general ve amirallere taksitle uygulanması için maaş çizelgelerinin ABD'ye yollanması emrini verdiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
CVG Minerven Venezuela Venezuela'ya yönelik yaptırımlar

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