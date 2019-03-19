ABD'den Venezuela'nın altın ve genel madencilik şirketine yaptırım

ABD yönetimi, "gayrimeşru" gördükleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine destek olduğu gerekçesiyle devlete ait madencilik şirketi ve yöneticisine yaptırım kararı aldı.

Ülkenin Hazine Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamada, Venezuela Madencilik Genel Şirketi (CVG Minerven) ve Başkanı Adrian Perdomo'ya "yasa dışı altın operasyonları" yaptıkları iddiasıyla yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin'in, "Maduro rejimi ülkenin zenginliklerini yağmalıyor ve yerlilerin yaşadığı bölgelerde ağaçsızlaştırmaya neden olarak onları tehlikeye atıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, ABD'nin Maduro ile yasa dışı altın ticaretine girenlere yönelik kararlı takibini sürdüreceği belirtildi.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya her türlü desteği veren ABD, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sıkıştırmak için sık sık yeni yaptırım kararları alıyor.

Ülkenin petrol şirketi PDVSA ve ABD'deki petrokimya şirketi Citgo’ya uyguladığı yaptırımlarla Venezuela’ya ekonomik darbe vuran ABD, en son bu ayın başında Venezuela ordusuna mensup 6 kişiye daha yaptırım kararı almıştı.