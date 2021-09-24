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ABD’den Venezuela'ya 336 Milyon Dolarlık İnsani Yardım

24.09.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden yönetiminin kriz mağduru Venezuelalılar'a yönelik 247 milyon dolarlık insani yardım ve 89 milyon doları ekonomik kalkınma için olmak üzere toplamda 336 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı

ABD’den Venezuela'ya 336 Milyon Dolarlık İnsani Yardım

Başkan Joe Biden yönetiminin kriz mağduru Venezuelalılar'a yönelik 247 milyon dolarlık insani yardım ve 89 milyon doları ekonomik kalkınma için olmak üzere toplamda 336 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı.

Ulusal Meclis verilerine göre ekonomisi son 8 yılda yüzde 92 küçülen Venezuela’da döviz kuru ve enflasyondaki artışın durdurulamaması; asgari ücretin ayda 3 doların altına düşmesi; elektrik, su, internet gibi temel hizmetlerde yaşanan kronik kesintiler; akaryakıt ve ulaşım sorunu; siyasal istikrarsızlıklar ve ekonomik yaptırımlar gibi nedenler, gündelik yaşamı olumsuz etkiliyor.

İnsani yardımların 28 milyonluk ülkede yardıma gereksinim duyan 7 milyonu aşkın Venezuelalı'nın yanısıra, diğer Latin Amerika ülkelerine göç etmek zorunda kalan milyonlarca göçmene ve onlara ev sahipliği yapan Kolombiya, Peru, Ekvador ve Brezilya gibi ülkelere de ulaştırılacağı açıklandı.

Washington'un 2017 yılından bu yana Venezuelalılar'a yönelik insani yardım programlarına toplamda 1,9 milyar dolardan fazla bağışta bulunduğu kaydediliyor.

“Uluslararası yardım, Venezuela’daki krizin bölgesel etkilerini azaltıyor”

Venezuela’da faaliyet gösteren en yaygın insani yardım kuruluşlarından olan Caritas Venezuela Başkanı Janeth Marquez, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada ABD yardımının, hali hazırda Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) Venezuelalılar'a yönelik yardım programlarını güçlendireceğini söyledi.

Marquez, Venezuela’ya yapılan uluslararası insani yardımların başta gıdaya ve sağlığa erişim sorunu yaşayanlar olmak üzere, zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayanlara destek olmanın yanısıra yurtdışına göçü önlemede ve krizin bölgesel etkilerini hafifletmede de önemli bir işleve sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Caritas Başkanı, “Bugün sınırların da açılmasıyla pandemide durumu kötüleşen birçok Venezuelalı yurt dışına göç etmek istiyor. Ülkedeki insani yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle yaptığımız istişarelerde göçle ve göçün yarattığı sorunlarla mücadele etmenin en doğru yönteminin yurt dışındaki göçmenlere yardım etmekten çok, Venezuela’da yaşayan ihtiyaç sahiplerine doğrudan yardım olduğunda hemfikiriz” diyor.

Son altı yılda 4,6 milyondan fazla Venezuelalı'nın, zaten sosyoekonomik sorunlar yaşayan diğer Latin Amerika ülkelerine göç etmesinin hem göçmen Venezuelalılar için dezavantajlar yarattığı hem de bölge ülkelerini olumsuz etkilediği bildiriliyor.

“Hükümet acil ihtiyaçlara yanıt veremediğinde yardımlar hayat kurtarıyor”

Son yıllarda özellikle ilaç yardım programlarıyla öne çıkan Accion Solidaria adlı sivil toplum örgütü koordinatörü Natasha Saturno, Venezuela’da 2015 yılından bu yana insani kriz koşullarının yaşandığını, hükümetin halkın acil ihtiyaçlarına yanıt veremediği durumlarda uluslararası insani yardımların hayat kurtardığını söylüyor.

VOA Türkçe’nin ulaştığı Saturno, Venezuela’daki ekonomik, sosyal ve siyasi sorunların milyonlarca kişinin gündelik hayatını doğrudan etkilediğine, örneğin insani yardıma ihtiyaç duyan çocuk sayısının 3,2 milyonun üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.

Bağışlar sayesinde yurt dışından ilaç ve tıbbi gereçler getirerek, tedavi olmaya gücü yetmeyen kişilere ücretsiz ilaç yardımı yaptıklarını anlatan Saturno, kronik sağlık sorunu olanlara destek verdiklerini, ancak krizin boyutlarının bu kadar büyük olduğu bir durumda ihtiyacı karşılayabilmek için daha fazla yardıma gereksinim duyulduğunu belirtiyor.

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