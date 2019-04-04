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ABD’den Venezuela’ya 400 milyon dolarlık yardım tasarısı kongrede

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 10:59 | Son Güncelleme

ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Venezuela’ya 400 milyon dolar daha yardım göndermek için kongreye tasarı sundu.ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, şu ana kadar 76 milyon dolar yardım yapılan Venezuela’ya 400 milyon dolarlık daha yardım gönderilmesini içeren tasarıyı kongreye sundu.

ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Venezuela’ya 400 milyon dolar daha yardım göndermek için kongreye tasarı sundu.
ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, şu ana kadar 76 milyon dolar yardım yapılan Venezuela’ya 400 milyon dolarlık daha yardım gönderilmesini içeren tasarıyı kongreye sundu. Demokrat Senatör Bob Menéndez ve Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun hazırladığı "Acil Demokratik Yardım ve Kalkınma Tasarısı"nın (TRUTH) Senato’da onaylanması halinde Temsilciler Meclisi ve Başkan Donald Trump’ın da izniyle Venezuela’ya 400 milyon dolarlık yeni insani yardım yapılacak.

Bolsonaro, Guaido’nun yanında
Öte yandan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, İsrail’i ziyareti sırasında Venezuela’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaid’nun durumuna dikkat çekti. Bolsonaro, Maduro rejiminin Guaido’yu hapsetmesini önlemek için gerekli diplomatik hareketleri yürüteceğini açıkladı. Bolsonaro’nun Guaido’nun diplomatik korumasında yalnız olmadığı, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Şili Devlet Başkanı Sebastin Piera ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivn Duque’nin da yanında olduğu bildirildi.

Şarkıcı El Puma başkanlığa aday oldu
’El Puma’ lakaplı Venezuelalı şarkıcı José Luis Rodrguez de devlet başkanı olmak istediğini açıkladı. 80’li yılların en ünlü Latin şarkıcısı olarak kabul edilen 76 yaşındaki Rodrguez dünya turnesi sırasında, "Venezuela’nın geleceği ile işbirliği yapmak istiyorum. Bu yüzden olası bir başkanlık adaylığı için kapıları açık bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

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