ABD’den Venezuela’ya yaptırım

ABD, Venezuelalı 7 kişi ve 2 kurumu yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’ya yeni yaptırımlarını açıkladı. Açıklamada, Venezuelalı 7 kişi ve Globovision televizyon kanalı da dahil 2 kurumun yolsuzluk gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.
ABD, Venezuela’da muhaliflerin kontrolündeki Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yasa dışı ilan eden Ulusal Meclis’i destekliyor.
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