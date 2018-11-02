ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

ABD'nin Venezuela ve Küba'ya yönelik yeni yaptırım kararları aldığı bildirildi. Venezuela'nın altın ticaretini engellemek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararname, ABD vatandaşlarının Venezuela ile altın ticareti yapmasını yasaklıyor.

Konuyla ilgili Perşembe günü açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kararname ile ABD'deki kişi ve kuruluşlar için Venezuela'dan yapılacak "yozlaşmış ve aldatıcı" altın satışlarının yasaklandığını açıkladı. Bolton, "Maduro rejimi bu sektörü yasa dışı faaliyetlerini finanse edebilmek, kasasını doldurabilmek ve kriminal grupları desteklemek için bir kale olarak kullandı" dedi.

Daha önce, Amerikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yasa dışı bir şekilde en az 21 tonluk altını ABD yaptırımlarından kurtulmak amacıyla Türkiye'ye ihraç ettiğini ve bu yolla ülke ekonomisini çöküşten kurtarmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Nikaragua'ya mesaj

Bolton, ayrıca, İçişleri Bakanlığının Küba ordusu ve istihbaratına bağlı yirmiyi aşkın kuruluşu finansal işlem yasağı kapsamına aldığını açıkladı. ABD, bu yolla Küba ordusunun, güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin dolar elde etmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.