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ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

02.11.2018 01:47 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ve Küba'ya yönelik yeni yaptırım kararlarının alındığını açıkladı.

ABD'den Venezuela'ya yaptırım kararı

ABD'nin Venezuela ve Küba'ya yönelik yeni yaptırım kararları aldığı bildirildi. Venezuela'nın altın ticaretini engellemek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararname, ABD vatandaşlarının Venezuela ile altın ticareti yapmasını yasaklıyor.

Konuyla ilgili Perşembe günü açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kararname ile ABD'deki kişi ve kuruluşlar için Venezuela'dan yapılacak "yozlaşmış ve aldatıcı" altın satışlarının yasaklandığını açıkladı. Bolton, "Maduro rejimi bu sektörü yasa dışı faaliyetlerini finanse edebilmek, kasasını doldurabilmek ve kriminal grupları desteklemek için bir kale olarak kullandı" dedi.

Daha önce, Amerikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yasa dışı bir şekilde en az 21 tonluk altını ABD yaptırımlarından kurtulmak amacıyla Türkiye'ye ihraç ettiğini ve bu yolla ülke ekonomisini çöküşten kurtarmaya çalıştığı ifade edilmişti.

Nikaragua'ya mesaj

Bolton, ayrıca, İçişleri Bakanlığının Küba ordusu ve istihbaratına bağlı yirmiyi aşkın kuruluşu finansal işlem yasağı kapsamına aldığını açıkladı. ABD, bu yolla Küba ordusunun, güvenlik güçlerinin ve istihbarat birimlerinin dolar elde etmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bolton konuşmasında Nikaragua'ya da mesaj verdi. Bolton, Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'yı Nisan ayından bu yana kendisine karşı düzenlenen ve 300 kişinin öldüğü protestolardan sorumlu tuttu. "Nikaragua'da özgür, adil ve erken seçimler gerçekleşmelidir" diyen Bolton, aksi halde ülkenin Venezuela ve Küba gibi ABD yaptırımlarına maruz kalacağını söyledi.

BM'den Küba ambargosu kararı

Bolton'ın açıklamalarıyla aynı gün Birleşmiş Milletler'den de bir Küba kararı geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Perşembe günü ABD'nin Küba yaptırımlarına son vermesini talep eden bir tasarıyı oy çokluğu ile kabul etti. Küba'ya yönelik ambargoları kınayan ve ambargonun kaldırılmasını talep eden karar, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nun 189 üyesi tarafından desteklendi.

Oylamada sadece ABD ve İsrail ambargonun kaldırılmasını talep eden karar tasarısı aleyhinde oy kullanırken, Moldova ve Ukrayna ise çekimser kaldı. İlk defa 1962 yılında uygulamaya başlanan ambargoların kaldırılması için şimdiye kadar 27 BM Genel Kurul kararı alındı.

AP,AFP/MY,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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