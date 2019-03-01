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ABD’den Venezuela’ya yeni yaptırım

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2019 18:28 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’ya yapılan insani yardımların ülkeye sokulmamasında rol alan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.
ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela’ya yapılan insani yardımların ülkeye sokulmamasında rol alan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bağlantılı 6 kişiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada, “Maduro’nun, kınanması gereken bir şiddet uygulayan, trajik ölümlere yol açan, aç ve hasta Venezuelalılar için gönderilen yiyecek ve ilaçları vicdansızca yakan güvenlik güçleri üyelerine yaptırım uyguluyoruz” ifadelerini kullandı.

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