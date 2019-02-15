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ABD'den Venezuela'ya Yeni Yaptırımlar

15.02.2019 21:15 | Son Güncelleme

ABD Venezuela yetkililerine karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Washington yaptırım listesine Venezuela'nın petrol şefi ve kilit istihbarat yetkililerini de dahil etti

ABD'den Venezuela'ya Yeni Yaptırımlar

ABD Venezuela yönetimi yetkililerine karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Devlet Başkanı Nicolas Maduro üzerindeki baskıyı arttırmaya çalışan Washington, yaptırım listesine Venezuela’nın petrol şefi ve kilit istihbarat yetkililerini de dahil etti.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA’nın başkanı Tümgeneral Manuel Quevedo’nun Maduro’nun “gayrimeşru” rejimini güçlendirmeye yardımcı olduğunu belirtti.

Başkan Donald Trump yönetimi kısa süre önce de PDVSA’yı hedef alan yaptırımlar getirmişti. ABD meşru görmediği Maduro’yu iktidardan ayrılmaya zorlarken, geçici devlet başkanı olarak tanıdığı muhalefet lideri Juan Guaido’ya destek veriyor.

Yeni yaptırım listesinde Venezuela ulusal istihbarat servisinin dört üst düzey yetkilisi ve bir özel polis gücü de bulunuyor.

Mnuchin bu kişilerin yolsuzluk ve Venezuela’nın demokrasisini baskı altına almaktan sorumlu olduğunu kaydetti.

Maduro’ysa Beyaz Saray’ı Venezuela’yı kolonileştirmek ve zengin petrol kaynaklarını çalmak için kendisine karşı darbe tezgahlamakla suçluyor.

ABD sınıra askeri uçakla insani yardım gönderdi

Bu arada Trump yönetimi, Kolombiya’daki Venezuela sınırına büyük çaplı yeni bir insani yardım paketi gönderdi. Dışişleri Bakanlığı’dan sızan ve Kongre’ye gönderilen bir e-postaya göre, yardımı göndermede bu sefer, Maduro’yu iktidarı terketmesi için baskı oluşturmak amacıyla Amerikan ordusuna ait bir uçak kullanıldı.

AP haber ajansına göre, 250 tondan oluşan acil durum malzemelerinin Cumartesi günü sınır kenti Cucuta’ya ulaşmaya başlaması bekleniyor. Kentte Amerikan bayraklı tonlarca kutudan oluşan acil durum malzemeleri Venezuela’ya dağıtılmak üzere depoda bekliyor.

Haberde, sızan e-postanın AP’ye ismi açıklanmayan bir Kongre danışmanı tarafından sağlandığı belirtildi.

ABD ordusu dünya genelinde sivil öncülüğündeki insani yardım misyonlarına uzun süredir destek veriyor, ancak ilk kez Venezuela için yardım konuşlandırmada ordudan faydalanılıyor.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ülkesinin halkının kendisini lider olarak reddettiğini anlamaya başladığı yönünde açık işaretler bulunduğunu söyledi.

AP’ye mülakat veren Maduro, ABD Başkanı Donald Trump’la herhangi bir zaman ve yerde görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. İzlanda’da gazetecilere konuşan Pompeo, Maduro’nun talebinin yeni olmadığını ama bu sözlerinin krizlerle dolu ülkesinin kendi “yönetim modelini” reddettiğini farkettiğinin yansıması olduğunu belirtti.

Pompeo, ABD’nin Venezuela özel temsilcisi Elliott Abrams’ın Maduro’yla görüşmek için Caracas’a gidip gitmeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı. Maduro AP’ye mülakatında Venezuela dışişleri bakanının New York’ta Abrams’la iki kez görüştüğünü de söylemişti.

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