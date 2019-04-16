ABD’den yaptırımları delen UniCredit bankasına 1,3 milyar dolar ceza

ABD, İran, Küba, Libya ve Sudan’a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle İtalyan bankası UniCredit’e 1,3 milyar dolar ceza kesti.

ABD Hazine Bakanlığı, İtalyan bankası UniCredit’in ABD’nin İran, Küba, Libya ve Sudan’a uyguladığı yaptırımları ihlal ettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, UniCredit’in yargılanmamak için 1,3 milyar doları ödeyeceği kaydedildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “UniCredit, İran, Libya ve Küba gibi yaptırım listesinde bulunan ülkelerdeki müşterilerle milyarlarca dolarlık işlem yaptı. Yaptırımlara ve güvenliğe uymak yerine, kâr öncelikli davrandı” ifadeleri kullanıldı.

Yapılan incelemelerde, Alman iştiraki UniCredit AG’nin 2002-2011 yılları arasında ABD’nin yaptırım uyguladığı ülkelere toplam 5,4 milyar dolarlık 2 bin 570 adet işlem gerçekleştirdiği tespit edildi. İtalyan bankası, bu işlemlerde ABD finans kuruluşlarını aracı olarak kullanmış. Bakanlık, aynı dönemde UniCredit’in İran menşei nakliye şirketi IRISL’nin dolar hesaplarını yönettiğini de açıkladı. UniCredit’in, Avusturya ve İtalya’daki yan kuruluşları aracılığıyla da 2012 yılına kadar Burma, Küba, İran, Libya, Sudan ve Suriye gibi gizli tutulan yerlere ödeme yapmakla suçlandığını tespit edildi.

ABD makamlarına ödenmesi gereken 1,3 milyar dolarlık cezanın 611 milyon dolarını Hazine Bakanlığı, 405 milyon dolarını New York Finans Hizmetlerinin ve 158 milyon dolarını da ABD Merkez Bankasının alacağı bildirildi.



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